È una Anna Tatangelo raggiante quella che entra negli studi di Verissimo, nella puntata del 1° maggio: domani, il pubblico di Silvia Toffanin la vedrà ospite in studio, e le anticipazioni sulla sua intervista fanno già rumore. Per la prima volta, infatti, ha parlato apertamente del suo rapporto con Gigi D’Alessio e della fine del loro amore.

Anna Tatangelo a Verissimo: la rivelazione a Silvia Toffanin

Anna Tatangelo sarà quindi tra i grandi ospiti della nuova puntata di Verissimo, attesi in onda nell’appuntamento di domani, sabato 1 maggio, nel format condotto da Silvia Toffanin.

Secondo le anticipazioni, la cantante parlerà per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, un rapporto durato circa 15 anni che li ha visti diventare genitori di Andrea.

“Per me è stata una storia importantissima – ha dichiarato l’artista davanti alle telecamere della trasmissione di Canale 5 –. Rimane la consapevolezza di averci provato“.

Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio: “C’è stata la fase del fallimento“

Nel corso del suo racconto, la cantante ha toccato alcune note chiave del percorso che avrebbe condotto il loro amore al capolinea, senza trascurare un accento sull’attuale stato del loro rapporto: “C’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti.

Oggi siamo sereni“.

E in merito ai fisiologici sbagli nelle dinamiche di ogni relazione, Anna Tatangelo ha sottolineato il suo punto di vista: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera, sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo“.

Anna Tatangelo oggi: l’idea di avere un altro figlio

Anna Tatangelo oggi sembra aver riconquistato la serenità dopo il tortuoso capitolo della rottura con D’Alessio.

La conferma di una nuova stagione felice arriva proprio dalle sue parole: “Sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda“.

C’è una domanda, poi, che la Toffanin le ha rivolto sull’eventuale orizzonte di un altro figlio e a cui la cantante avrebbe risposto così: “Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle“.

Approfondisci:

Anna Tatangelo e il presunto flirt con Livio Cori: la cantante furiosa sui social

Anna Tatangelo in lacrime a All Together Now: interviene Michelle Hunziker

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme: l’occasione è speciale