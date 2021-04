Sabato 1 maggio 2021 andrà in onda su Rai 3 il concerto del Primo maggio presentato ancora una volta dall’attrice e conduttrice Ambra Angiolini. Saranno tanti gli artisti che si esibiranno in varie location nella nuova edizione del concertone che purtroppo sarà fortemente segnata dalle restrizioni legate al Covid-19.

Concerto del Primo Maggio 2021: dove vederlo

Il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso a partire dalle ore 16:00 su Rai 3 in televisione, e sulle frequenze di Rai Radio 2 per la radio, e dopo una piccola pausa sugli schermi per fare spazio al Tg dello stesso canale lo show tornerà nuovamente su Rai 3 a partire dalle 20:00 e fino alle ore 24:00.

Concerto del Primo Maggio 2021: chi sono i conduttori

Come ogni anno si celebra la Festa dei lavoratori con il consueto concertone organizzato dalle 3 sigle sindacali confederate CISL, CIGL e UIL che accompagna gli italiani ormai dal 1990. Quest’anno per causa di forza maggiore e come già successo lo scorso anno il concerto subirà delle importanti modifiche dal punto di vista organizzativo ed abbandonerà la storica Piazza San Giovanni a Roma per essere svolto in varie sedi e con vari contributi registrati e non.

Alla conduzione vedremo Ambra Angiolini, ormai un habitué della conduzione del concerto, che sarà affiancata da Stefano Fresi, attore romano che ha recitato tra gli altri film nella fortunata saga di successo di Sydney Sibilia ovvero Smetto quando voglio, ai quali si aggiungerà Lillo del duo comico Lillo & Greg, in fase di ribalta dopo il grande successo riscosso con lo show di Amazon diventato fenomeno di costume LOL – Chi ride è fuori.

Concerto del Primo Maggio 2021: la lista completa degli artisti che si esibiranno

Come di consueto saranno tanti gli artisti che si esibiranno e daranno il loro contributo in favore dei lavoratori.

Di seguito la lista completa del cast che canterà al concerto del Primo maggio nelle 6 ore conclusive dello spettacolo: