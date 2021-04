A L’Isola dei Famosi tiene banco uno speciale rapporto madre-figlia: stiamo parlando di Fariba Tehrani e Giulia Salemi. La naufraga ha avuto un crollo pochi giorni fa inerente ai dissapori con alcuni compagni di viaggio, ma a sostenerla dallo studio è la figlia. “È una donna con un grande cuore e che ha sofferto tanto“, la parole della ragazza fra le lacrime.

Fariba Tehrani: dall’esclusione alla rinascita

Nel nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi largo spazio alle emozioni. Protagoniste di un momento di importanti confidenze sono Fariba Tehrani e la figlia Giulia Salemi, ospite in studio. La naufraga è una delle indiscusse protagoniste di questa edizione, grazie soprattutto al suo carattere e allo spirito controcorrente messo in mostra sinora.

Immediata conseguenza di questa tempra così spiccata è una vera e propria spaccatura con i membri del gruppo, che nelle scorse settimane l’hanno portata ad isolarsi.

L’arrivo dei nuovi naufraghi e l’inserimento nel gruppo degli “arrivisti”, tuttavia, le hanno concesso di respirare aria di felicità in questi ultimi giorni. Con i membri del suo nuovo gruppo Fariba Tehrani è rinata, ma sono ancora fresche le cicatrici della spaccatura con i naufraghi “storici” di questa edizione.

Tanti, come Gilles Rocca e Valentina Persia, a suo dire non l’avrebbero capita e questa non accettazione da parte del gruppo l’ha gettata nello sconforto più totale.

Giulia Salemi in lacrime: “Donna con un grande cuore“

Ora con gli “arrivisti” Fariba Tehrani sembra rinata ma una clip la mostra in lacrime, pochi giorni fa, mentre ripensa ai difficili giorni vissuti in precedenza, tra battutine e l’isolamento dal gruppo. In suo soccorso, dallo studio, interviene la figlia Giulia Salemi. La ragazza non ha trattenuto le lacrime vedendo il crollo emotivo della mamma nel clip: “Io mi auguro di diventare come la mia mamma.

Mi hai insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi e non permettere mai a nessuno di abbatterti. Mia mamma ha un carattere particolare ma nessuno si è mai chiesto perché la vita l’abbia resa così dura. Sono contenta che sia uscito questo suo lato perché è una donna con un grande cuore e che ha sofferto tanto“.

Il messaggio della Salemi rivolto alla madre si conclude con una bellissima dichiarazione d’amore: “Mamma ti amo da morire, sei meravigliosa e non perdere mai il sorriso“.

