Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il vostro cielo di sabato, cari Acquario, non sembra essere né positivo, né negativo. Alcuni momenti di pura e semplice felicità si alterneranno ad altri di fastidiose preoccupazioni. Potrete, tuttavia, contare sul buon supporto della maggior parte dei pianeti, che vi aiuteranno a realizzare qualche piano che vi siete fissati, ma bloccandone notevolmente altri.

Grazie a Nettuno dovreste riuscire a svicolare da qualche problemino della giornata, tirandovi fuori per non compromettere ulteriormente il vostro umore. State solo attenti a calcolare bene in cosa decidete di impegnarvi, perché potreste finire in un vicolo cieco che vi costringerà a tornare indietro.

Oroscopo Acquario, 1 maggio: amore

La giornata amorosa di sabato, amici nati sotto il segno dell’Acquario, sembra essere decisamente positiva e non intaccata da quelle preoccupazioni passeggere che rannuvoleranno il vostro umore giornaliero.

Dovreste essere in grado di coniugare ogni singolo aspetto della relazione, dal romanticismo, alla passione, senza tralasciare i sentimenti e le emozioni. Le possibilità di nuove conoscenze per voi amici single del segno sono, però, ridotte abbastanza all’osso, provate ad uscire ma senza grandi ambizioni.

Oroscopo Acquario, 1 maggio: lavoro

Ignorate ogni sorta di problema lavorativo, anche nel caso in cui aveste un’importante incombenza da risolvere prima di lunedì, ci penserete al più domenica. Per ora è meglio preoccuparsi di passare una bella giornata, schivando abilmente i colpi negativi che il destino vuole riservarvi, cari amici dell’Acquario.

Oroscopo Acquario, 1 maggio: fortuna

Benino anche per la fortuna, seppur la Dea bendata sia abbastanza impegnata altrove e non abbia molto tempo da dedicare a voi. Forse potrebbe essere ideale evitare spese azzardate e investimenti non valutati a dovere.