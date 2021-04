Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questo primissimo giorno di maggio, cari amici dell’Ariete, sembra volervi regalare una buona influenza su alcuni aspetti della vostra personalità! Nettuno sarà forte nella vostra orbita celeste, facendovi sentire in salute e in armonia con chi vi circonda, che siano gli amici, la famiglia o il partner.

Dovreste avvertire forte la voglia di contatto con gli altri, facendovi promotori ed organizzatori di un bel sabato in compagnia! Godetevi la giornata di festa, per le preoccupazioni ci sarà tempo più avanti.

Oroscopo Ariete, 1 maggio: amore

La giornata di sabato, cari Ariete, sembra volervi regalare i maggiori benefici soprattutto all’interno della sfera amorosa! Nel caso foste impegnati da tempo, vi attende un bel pomeriggio all’insegna della coppia e del vostro benessere, magari organizzando qualcosa anche qualcun’altro nel caso in cui condividiate le amicizie!

Molto bene anche per i rapporti iniziati da poco, che conosceranno un buon salto avanti negli intenti e nei progetti.

Oroscopo Ariete, 1 maggio: lavoro

È sabato e, per di più, è festa, quindi evitate proprio di pensare al lavoro, cari nati sotto l’Ariete! Divertitevi invece che preoccuparvi, rilassatevi ed impegnatevi nelle piccole cose che vi fanno stare bene con voi stessi, che sia un vecchio hobby che vi porta via troppo tempo o anche una semplice corsa in compagnia dei vostri pensieri! È importante staccare ogni tanto!

Oroscopo Ariete, 1 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, nella giornata di sabato non sembrano aspettarvi grosse sorprese o emozioni positive.

Potreste magari trovarvi davanti ad un piccolo investimento con delle buone opportunità di guadagno, non scartatelo a prescindere!