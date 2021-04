Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

La giornata di sabato sarà resa fantastica, per voi amici del Capricorno, dal buon transito di Saturno nei vostri piani astrali, che è anche il pianeta caratterizzante del vostro segno! Il pianeta logico vi restituisce una spiccatissima saggezza, che vi permetterà di avere anche una visione complessiva degli eventi e delle situazioni che vi accadono attorno, permettendovi di trovare soluzioni efficienti ai vari problemi che potreste dover affrontare.

Nel caso vogliate apportare miglioramenti alla vostra esistenza, questo è un buon momento, ma è importante anche metterci dell’impegno!

Oroscopo Capricorno, 1 maggio: amore

Nella mattinata di sabato sembrate poter essere interessati da un qualche problema all’interno della coppia, cari Capricorno. Non sembra essere nulla che vi tocchi direttamente, quanto piuttosto una semplice necessità di sfogo della vostra dolce metà.

Ascoltatela e datele manforte, che i vostri consigli sono assolutamente fondamentali per lei! Superata questa piccola complicazione, vi attenderà una giornata serena e tranquilla.

Oroscopo Capricorno, 1 maggio: lavoro

Un qualche tipo di pensiero negativo sul lavoro sembra potervi colpire in giornata. Cercate di schivare il colpo per non rischiare di ricadere nella tristezza e nel cattivo umore. Sfogatevi con un po’ di attività fisica, se fa per voi e la giornata ve lo permette! Oppure, chiedete il supporto del partner o di chiunque vi stia affianco e vi faccia stare sereni!

Oroscopo Capricorno, 1 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata, però, non sembrano esserci grosse novità all’orizzonte, quanto solamente una semplice e poco marcata influenza su qualche aspetto secondario.