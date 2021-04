Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Il vostro tono vitale sembra essere decisamente migliorato dai buoni transiti del Sole, Mercurio e Venere nella vostra orbita celeste! Dovrebbero accentuarvi anche l’umore, cari Gemelli, permettendovi di godere di un buonissimo calore umano da impiegare con le persone a voi vicine, specialmente la vostra dolce metà nel caso foste impegnati.

Dovreste anche godere di un buono stato di salute, ottimo per concedervi una bella escursione in compagnia dei vostri amici di una vita o di chi più preferite!

Oroscopo Gemelli, 1 maggio: amore

La giornata di sabato si configura come prevalentemente positiva per quanto riguarda i sentimenti! Sia nel caso siate impegnati da tempo, sia che abbiate da poco iniziato una nuova relazione, gli astri vi favoriscono, rendendo più profonda ed emozionante la vostra intesa! Buone anche le possibilità per voi cuori solitari dei Gemelli, che avrete modo di conoscere qualcuno di nuovo, che presto potrebbe donarvi alcune emozioni veramente belle!

Oroscopo Gemelli, 1 maggio: lavoro

Ignorate le preoccupazioni lavorative che il venerdì vi ha lasciato, non dovrebbero seguirvi nel fine settimana e certamente non vi toccheranno nel corso di sabato. Se svolgete una professione che anche nel corso del primo maggio deve operare, vi troverete comunque davanti ad una giornata abbastanza positiva e priva di grandi stravolgimenti!

Oroscopo Gemelli, 1 maggio: fortuna

Molto bene anche per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna che nel corso di sabato sembra volervi regalare alcune importanti ed emozionanti sorprese, purché abbandoniate per un attimo l’agiatezza delle vostre abitudini!