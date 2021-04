Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Qualche nuvola passeggera potrebbe occupare il vostro cielo nel corso di questo primo sabato di maggio, cari amici del Leone! A causa della brutta posizione del Sole, Mercurio e Urano dovreste avvertire un leggero contraccolpo sul vostro umore generale, accentuando anche alcune incomprensione all’interno della vita famigliare che potrebbero scatenare dei fastidiosi litigi.

Cercate di fare fondo a tutta la tranquillità che avete per sventare la crisi senza che qualcuno si faccia male. Potreste, tuttavia, sentire un brusco rallentamento ai programmi che avevate progettato a causa di questi fastidiosi imprevisti.

Leggi l’oroscopo del 1 maggio per tutti i segni

Oroscopo Leone, 1 maggio: amore

La vostra giornata amorosa, cari amici del Leone, sembra essere sorretta dall’importante influsso della Luna! Grazie a lei sarà più semplice iniziare a gettare le basi per un solido futuro assieme, sia che siate impegnati da tempo, sia che abbiate da poco iniziato la relazione.

Occhio solo amici single, perché il vostro umore altalenante, se non tenuto a bada correttamente, potrebbe riflettersi sulle vostre possibilità di conquista.

Oroscopo Leone, 1 maggio: lavoro

Cercate di ignorare la sfera lavorativa, se non siete ovviamente tra quelle categorie che lavorano anche il primo maggio. Le preoccupazioni sulle problematiche irrisolte nel corso della settimana appena conclusa potrebbero peggiorare ulteriormente il vostro sabato e non ha senso chiudersi nel buio dei propri pensieri negativi quando ci sono tante possibilità là fuori!

Oroscopo Leone, 1 maggio: fortuna

La Dea bendata non vi ha completamente abbandonati, ma nel corso di sabato potrebbe essere più difficile avvertire la sua buona influenza nella vostra vita, carissimi Leone. Nulla di cui dobbiate fare un problema, limitatevi ad evitare le spese folli e non meditate.