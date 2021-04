Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, quella di sabato sembra essere una giornata piuttosto positiva per voi, illuminata dal buonissimo transito di Venere non distante dalla vostra orbita celeste! Una brutta questione famigliare del passato tornerà prepotentemente nella vostra vita, trovando però una buona soluzione che vi permetterà di archiviarla per sempre!

Dovreste godere di alcuni buoni momenti di unione, sia con i ristabiliti rapporti famigliari, che con le amicizie di una vita o con il partner. Godetevi la gioia che questa giornata può offrirvi, è festa e nulla dovrebbe andare male, magari organizzate qualcosa di bello!

Leggi l’oroscopo del 1 maggio per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 1 maggio: amore

Plutone favorirà le nuove conoscenze per voi amici single dei Pesci, facendo venire meno la vostra proverbiale timidezza che vi frena notevolmente. Lasciatevi andare a ciò che il destino vuole offrirvi perché solo così riuscirete a godere a pieno delle piccole gioie della vita!

Bene anche per le relazioni di vecchia data, che se la vostra dolce metà potrebbe volervi parlare di qualcosa di spiacevole e delicato, fatevi aiutare dalla vostra buona razionalità.

Oroscopo Pesci, 1 maggio: lavoro

Cercate di ridurre al minimo i pensieri lavorativi, cari Pesci, anche se potreste essere colti da una buona voglia di impegnarvi e fare qualcosa di nuovo. D’altronde è festa e non dovreste certamente lavorare. Tuttavia, svolgeste una mansione che non ferme neppure nelle festività, sareste davanti ad una giornata veramente produttiva!

Oroscopo Pesci, 1 maggio: fortuna

Ottimo l’influsso che la Dea bendata della fortuna vi riserva nel corso di questo sabato! Una piccola sorpresa potrebbe cogliervi impreparati in giornata, specialmente all’interno della vostra cerchia più stretta di amici e parenti!