Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, nella giornata di sabato sarete interessati dal buon influsso di Giove nella vostra orbita, che aumenta il vostro estro creativo, specialmente se ne avete fatto la vostra professione. I prossimi giorni sembrano volervi dare la possibilità di attuare qualche drastico rinnovamento nei vari aspetti della vostra vita per renderli migliori.

L’influsso di Saturno, poi, vi rende energici e pimpanti, pronti a mettervi in gioco e a prendere in mano le redini del vostro futuro! Sarete investiti da un benessere generale, che si rifletterà anche sulla vostra salute e sul fascino, migliorando le possibilità di conquista dei single!

Oroscopo Sagittario, 1 maggio: amore

Questo sabato sarete in grado di dedicare tutte le vostre attenzioni sessuali ed emotive alla vostra dolce metà, passando una bellissima mattinata che vi permetterà anche di progettare qualcosa per il pomeriggio.

Tuttavia, cari Sagittario single, i maggiori miglioramenti spetteranno proprio a voi, con delle notevoli rinnovate possibilità di conquista grazie ai buoni influssi che vi animano. Sia che stiate cercando una nuova relazione stabile, oppure un’avventura, riuscirete a trovarla senza troppe difficoltà, purché abbandoniate la vostra comfort zone.

Oroscopo Sagittario, 1 maggio: lavoro

Evitate di rimuginare su eventuali problemi lavorativi irrisolti nel corso della settimana passata, cari amici del Sagittario. Tuttavia, sarete interessati anche da un miglioramento della vostra verve creativa, che si potrebbe trasformare in qualche nuovo piano o progetto da attuare nel corso del neonato mese di maggio.

Però non dedicate tutte le vostre energie a questo, anche i rapporti hanno bisogno di attenzioni.

Oroscopo Sagittario, 1 maggio: fortuna

Bene anche per la Dea bendata della fortuna, anche se vuole solo darvi la possibilità di avere quelle buone intuizioni creative che potrebbero portarvi ad un miglioramento lavorativo.