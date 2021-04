Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Il vostro cielo di sabato, cari amici dello Scorpione, sembra essere caratterizzato dalla bella e solare presenza di Plutone nei vostri piani astrali! Il suo influsso vi regalerà qualche bel momento di unione famigliare, caratterizzato dal divertimento e della felicità che provate nel trascorrere del tempo assieme.

La Luna, anche lei positiva nei vostri piani, aumenta le vostre capacità introspettive, permettendovi di avere una chiara visione delle cose che vi circondano, al fine di poterle eventualmente provare a mutare in meglio!

Oroscopo Scorpione, 1 maggio: amore

Plutone accentua anche la vostra unione amorosa, cari Scorpione! Sarete in grado di mostrare alla vostra dolce metà una nuova carica erotica e passionale, che vi garantirà qualche bel momento all’insegna dei sentimenti positivi, specialmente se siete impegnati da tempo.

Occhio, però, perché se aveste attraversato qualche fastidioso problema nel corso degli ultimi giorni, dovrete prodigarvi per riuscire a risolverlo, in particolar modo se siete voi la causa del dissapore.

Oroscopo Scorpione, 1 maggio: lavoro

La settimana lavorativa si è conclusa e se vi avesse lasciato l’amaro in bocca, cari Scorpione, potreste cominciare a pensare di esplorare qualche nuovo lido più luminoso. Non prendete decisioni affrettate, ma calcolate bene i rischi e i guadagni che ne otterreste, anche se le cose sembrano semplici e positive, spesso si rivelano l’esatto contrario.

Oroscopo Scorpione, 1 maggio: fortuna

Potrete contare anche sul buon supporto della Dea bendata della fortuna, amici nati sotto lo Scorpione! Grazie a lei dovreste avvertire una notevole spinta decisionale, che vi permetterà di arrivare a fine giornata con un grosso sorriso e la voglia di passare una bella domenica di unione con i vostri cari.