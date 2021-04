Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Saturno sembra voler occupare una posizione abbastanza scomoda per voi, amici del Toro, causandovi strane alterazioni umorali di tanto in tanto nel corso della giornata. Nulla di eccessivamente problematico, ma potreste avvertirne leggermente il peso con il trascorrere delle ore. Qualche preoccupazione o ansia immotivata di impossesserà di voi, deviandovi e tenendovi la mente occupata.

Tenete sempre a mente che non c’è una buona ragione per cui dobbiate sentirvi così, gli aspetti della vostra vita sembrano trascorrere abbastanza bene.

Oroscopo Toro, 1 maggio: amore

Urano accende la vostra marcata voglia di passionalità nel corso della giornata di sabato, carissimi Toro! Questa vi aiuterà nella sintonia con la vostra dolce metà, nel caso siate impegnati, oppure migliorerà le opportunità di intraprendere un’avventura nel caso siate dei cuori solitari.

Occhio solamente a non essere troppo possessivi, talvolta lo siete, soprattutto quando soffrite di umore altalenante.

Oroscopo Toro, 1 maggio: lavoro

Lasciate stare i pensieri lavorativi, potrebbero solo finire per farvi stare ancora più pensierosi nel corso di questo già non troppo allegro sabato. Piuttosto, provate a svagarvi, se poteste contare su qualcuno a voi molto vicino potreste anche confidargli le vostre preoccupazioni, potrebbero avere degli ottimi consigli per voi e sicuramente non vi giudicheranno!

Oroscopo Toro, 1 maggio: fortuna

Cercate di non riporre troppa fiducia o speranza nel benefico influsso della Dea bendata della fortuna, perché sembra essere distratta nel corso di questa giornata.

Nulla di eccessivamente preoccupante, dovreste comunque riuscire ad arrivare alla fine di questo sabato senza troppe preoccupazioni.