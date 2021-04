Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, Venere è forte all’interno dei vostri piani astrali questo sabato! La sua influenza dovrebbe accentuare la pacatezza del vostro animo, rendendovi anche più appetibili agli occhi degli altri. Anche Mercurio sembra volersi garantire una poltrona d’onore nel benessere della vostra giornata, innalzando i livelli della vostra intelligenza e prontezza d’azione.

Grazie a queste sarà più semplice superare, o evitare direttamente, i problemi che il quotidiano potrebbe porvi davanti.

Oroscopo Vergine, 1 maggio: amore

Il Sole che brilla non lontano dalla vostra orbita riesce a scaldare marginalmente anche il vostro sabato, amici della Vergine! La generosità e l’altruismo che animano il vostro cuore dovrebbero risultarne accentuate, spingendovi tra le braccia della persona amata. Per voi amici single, invece, gli astri sembrano voler promettere una qualche nuova entusiasmante conoscenza nel corso della giornata, che presto potrebbe mutare in qualcosa di più profondo!

Oroscopo Vergine, 1 maggio: lavoro

La settimana lavorativa che si è appena conclusa non dovrebbe avervi lasciato grosse preoccupazioni o incombenze da sbrigare nel corso del weekend. Evitate di far vagare la vostra mente fino a quei problemi, anche se potreste essere sorpresi da una bella idea che potrebbe avere notevoli ripercussioni positive sul vostro futuro lavorativo.

Oroscopo Vergine, 1 maggio: fortuna

Bene anche per la Dea bendata, che sembra voler riservare parte della sua buona sorte per voi, cari nati sotto la Vergine!

Qualche sorpresa sembra attendervi, specialmente nel caso in cui decidiate di organizzare qualcosa con i vostri amici di una vita per questo bel sabato.