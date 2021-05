Il mese di maggio 2021 sarà ricco di novità tra nuovi film in uscita o aggiunta di titoli già conosciuti dagli abbonati di Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming ha svelato la lista di tutte le uscite per il mese di maggio che saranno rivolte ai clienti italiani

Tra le tante novità che il mese di maggio 2021 ha in serbo per gli abbonati ci sono di sicuro alcuni tra i nuovi titoli più attesi dell’anno come The Nest – L’inganno, film disponibile dal 14 maggio con Jude Law e Carrie Coon che racconta la loro storia d’amore e quella della loro famiglia alle prese con dei cambiamenti che li porteranno dall’America all’Inghilterra e metteranno in dubbio le loro sicurezze.

Un titolo italiano tanto atteso è invece la commedia dell’attore e regista romano Carlo Verdone che farà distribuire il 13 maggio 2021 la sua ultima fatica sul catalogo di Jeff Bezos. Si vive una volta volta è una commedia che vede un cast con volti di spicco del cinema italiano come lo stesso Carlo Verdone, l’istrionico Rocco Papaleo, il divertente Max Tortora e la talentuosa ed affermata attrice Anna Foglietta. La commedia scorre tra le piaghe di questa equipe medica formata da 4 amici interpretati dagli attori citati prima che si divertono tra gli scherzi che si tendono tra di loro.

Nella lista che segue sono presenti tutti i film che saranno aggiunti a partire dal 1 maggio 2021, tra nuove uscite ed altre opere già conosciute che vengono distribuiti per la prima volta sul catalogo Amazon.

Dal 1 maggio 2021:

I pinguini di Madagascar;

I segreti di Brokeback Mountain;

Betty Love;

Lionheart;

Hunger Games: Il canto della Rivolta – Parte 1.

Dal 3 maggio 2021:

Shorta ;

; The Curse Of Sleeping Beauty.

Dal 4 maggio 2021:

L’amore impossibile di Fisher Willow.

Dall’8 maggio 2021:

Lies & Illusions.

Dal 10 maggio 2021:

Malcolm X.

Dal 13 maggio 2021:

eXistenZ.

Dal 14 maggio 2021:

Relic.

Dal 18 maggio 2021:

Sette minuti dopo la mezzanotte.

Dal 20 maggio 2021:

Amici come prima;

Jay and Silent Bob Reboot.

Dal 21 maggio 2021:

L’ufficiale e la spia;

The Good, The Bad, & The Dead.

Dal 22 maggio 2021:

Yesterday.

Dal 27 maggio 2021: