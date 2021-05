Anna Pettinelli ha avuto di nuovo a che ridire con Rudy Zerbi, nella puntata serale di Amici dell’uno maggio. La professoressa ha rifiutato una proposta del collega e ha dichiarato in modo molto diretto la sua opinione.

Non sono mancate altre discussioni inedite. Lorella Cuccarini e Veronica Peparini si sono scambiate delle opinioni, ma anche Arisa e Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli discute con Arisa ad Amici

La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini è stata protagonista sia della prima che della seconda sfida di Amici, nella puntata serale dell’uno maggio. Le professoresse hanno lanciato vari guanti di sfida e hanno risposto per le rime agli attacchi dei colleghi.

Il primo scontro d’opinioni è stato tra Arisa e Anna Pettinelli, per un guanto di sfida lanciato da quest’ultima tra Aka7even e Tancredi: “Cantare a cappella, senza fronzoli… Da soli con la propria voce… Tancredi saprà essere all’altezza?”.

Arisa ha rifiutato la sfida, giudicandola non equa: “Perché non l’hai fatto con Raffaele?”. Anche Tancredi ha detto la sua: “Non ho neanche lo stimolo di fare questa cosa… Mi sono stati imposti tanti limiti… Non mi permettono di portare una canzone che non è mia nel mio mondo“. Anna Pettinelli ha risposto per le prime all’allievo: “Hai la voce, il primo strumento che un cantante deve avere“.

Anna Pettinelli attacca Rudy Zerbi

Anna Pettinelli, nella puntata di Amici dell’uno maggio ha imitato Rudy Zerbi con un accessorio per capelli che simulava la testa pelata del professore. “Dovevo mettere anche i puntini delle lentiggini ma era un lavorone“. Ma anche sul canto Anna Pettinelli ha attaccato Rudy Zerbi.

Il professore aveva una proposta di sfida per la collega: “Volevo farti Anna una proposta“. Anna Pettinelli non ha accettato l’idea di Rudy Zerbi e ha dichiarato in modo diretto la sua opinione: “Sei il solito prepotente“.

Anche Lorella Cuccarini ha voluto sottolineare la sua contrarietà su una dichiarazione di Veronica Peparini: “Dire di Alessandro che non sia un ballerino versatile… Lo trovo un po’ sbagliato“. La professoressa di ballo ha risposto diretta: “Non voglio denigrare nessuno“.

