La puntata serale di Amici dell’uno maggio è cominciata con un altro guanto di sfida a sorpresa tra i professori. Rudy Zerbi ha sfidato la coppia Arisa-Cuccarini.

Presente in studio Lorella Boccia, che ha raccontato delle novità in campo lavorativo, che la riguardano. Ma la bella ballerina ha svelato anche qualche dettaglio sulla sua gravidanza.

Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida tra professori ad Amici

Ad Amici, nella puntata serale dell’uno maggio, è andato in onda un altro guanto di sfida tra professori. Rudy Zerbi ha sfidato le colleghe Arisa e Cuccarini: “Prima d’iniziare la maestra e io dovremmo scendere un momento… Vorremmo invitare a scendere con noi le Cuccarisa“.

La prima proposta del professore era una sfida di ballo in intimo. Arisa è rimasta molto impressionata alla vista dei costumi, preparati dall’esibizione: “Ma perché io quelle mutande grosse porto?”. Stefano De Martino ha stroncato l’idea di Zerbi: “Prevede una consapevolezza del proprio corpo che tu non hai“. La sfida non è stata fatta.

Rudy Zerbi aveva in serbo anche una seconda proposta: una coreografia famosa, ballata in coppia con Alessandra Celentano. Le Cuccarisa hanno vinto. Anche Maria De Filippi ha stroncato la performance del professore: “Tu eri l’anello debole“.

Le dichiarazioni di Lorella Boccia sulla sua gravidanza ad Amici

Nella puntata serale di Amici dell’uno maggio, Lorella Boccia è intervenuta tra il pubblico. Maria De Filippi ha raccontato che l’ex allieva sarà la conduttrice di un late show su Italia Uno, ma ha anche aggiunto che Lorella Boccia è in dolce attesa: “Lorella diventerà mamma“.

L’ex ballerina è sembrata molto emozionata di essere di nuovo nello studio di Amici: “Dopo tanto tempo tornar qui è bellissimo“.

Lorella Boccia ha anche svelato dei dettagli privati sulla sua gravidanza e su quanto il marito Nicolò Presta sia attento, specialmente in questo periodo: “Niccolò, lo sai, è uno molto premuroso… La stiamo affrontando abbastanza bene“.

Approfondisci:

Le anticipazioni sul serale di Amici del primo maggio

Samuele in lacrime ad Amici