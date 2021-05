Oggi sabato 1 maggio 2021 su Italia 1 andrà in onda uno dei film di animazione più amati degli ultimi 20 anni. Madagascar è un film Dreamworks del 2005, primo capitolo di una serie di 3 film, dedicata ai 4 amici animali alle prese con la frenetica vita nello zoo di Central Park di New York. Il film è stato campione di incassi tanto negli Stati Uniti quanto in Italia, quando uscì nelle sale cinematografiche nostrane il 2 settembre del 2005 e conquistò grandi e piccini.

Madagascar: la trama del film in onda su Italia 1

Madagascar è il primo capitolo dell’omonima saga dedicata alle avventura di un gruppo di 4 animali inizialmente rinchiusi allo zoo di Central Park di New York.

Nel capitolo iniziale del franchise vediamo Alex il coraggioso ed egocentrico leone, Marty la zebra maschio logorroica, Melman il maschio di giraffa schivo ed impaurito ed infine Gloria l’ippopotamo raggiante femmina imbattersi in un gruppo di pinguini del loro stesso zoo alle prese con un piano di fuga che presto verrà condiviso sbadatamente e messo in pratica anche dai 4 amici vicini di gabbia. Una volta che Marty riesce ad evadere dalla propria gabbia, rispondendo al richiamo della libertà nato dopo lo strampalato incontro con i pinguini, mette in attivo gli altri 3 animali che con l’intento di recuperare l’amico scomparso decidono di fuggire a loro volta dalle loro gabbie.

Da qui si susseguono una serie di divertenti vicissitudini che vedono coinvolti i 4 animali alle prese con la libertà riconquistata e che li porteranno ad un viaggio emotivo all’interno di loro stessi prima che al di fuori delle loro gabbie.

Madagascar: le curiosità del film in onda su Italia 1

La nascita del film prese corpo negli anni di poco precedenti al 2000 come sviluppo di un progetto iniziale su di un film di 4 pinguini. I creatori della Dreamworks avevano in progetto di creare un film dove 4 pinguini musicisti riuscivano ad avere successo nel mondo della musica e giravano il mondo per alimentare la loro fame.

La curiosità legata a quei 4 pinguini, che successivamente ritroveremo come la banda sgangherata che accompagna i 4 protagonisti di Madagascar, è che erano ispirati ai Beatles. Il progetto non trovò idee utili per essere sviluppato ma trovò in parte sviluppo nelle avventure di Madagascar. Ed andò molto bene visto il grande successo che ancora riscuote il film animato.