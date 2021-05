Oggi sabato 1 maggio 2021comincia un nuovo mese insieme alla prima estrazione del Million Day. Il gioco continua a mettere in palio ogni giorno dell’anno un primo premio da 1 milione di euro attraverso l’estrazione della cinquina vincente. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: i numeri estratti sabato 1 maggio

Ecco i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2021: 42, 1, 54, 10, 34.

Million Day: le statistiche

Oggi sabato 1 maggio 2021 inizia un nuovo mese con le estrazioni del Million Day che vedranno tanti giocatori cimentarsi nuovamente con il pronostico della cinquina vincente, alla ricerca della giusta fortuna per vincere il milione di euro messo in palio dai concorsi del gioco.

La cinquina vincente sarà estratta come di consueto alle ore 19:00 di oggi con i risultati che arriveranno pochi minuti dopo sul nostro giornale The Social Post.

I tanti giocatori interessati alle estrazioni del Million Day, prima di mettere a segno la propria giocata, possono consultare una serie di statistiche legate al gioco tra quelle che da sempre appassionano gli italiani che si avvicinano al mondo delle lotterie. Stiamo parlando di quelle statistiche che riguardano i numeri che vengono estratti con minor frequenza, detti ritardatari, e di quelli che vengo estratti con maggior frequenza che sono comunemente detti frequenti.

Million Day: i numeri ritardatari

Come ogni lotteria che si rispetti anche i concorsi del Million Day presentano una serie di numeri che risultano comparire in maniera assidua o che possono essere maggiormente assenti.

Questi numeri sono comunemente conosciuti come frequenti o ritardatari, a secondo della loro presenza nelle estrazioni di qualsiasi tipo di lotteria, che sia a Jackpot o meno come nel caso del Million Day. Solitamente i numeri ritardatari, quanto quelli frequenti, rappresentano una statistica interessante e stimolante per i giocatori tanto da incuriosirli fino a modificare le giocate che mettono a segno nelle lotterie.

In particolare quelli italiani, conosciuti per la loro scaramanzia ed attenzione, sembrano essere quelli che maggiormente risultano influenzati da questo tipo di curiosità. Nella tabella sotto scopriamo quali sono, precisando da quanto tempo mancano nelle estrazioni o in quante sono riusciti ad essere presenti:

NUMERI RITARDATARI NUMERI FREQUENTI 32 DA 61 ESTRAZIONI 27 PER 48 ESTRAZIONI 6 DA 54 ESTRAZIONI 46 PER 44 ESTRAZIONI 19 DA 43 ESTRAZIONI 50 PER 43 ESTRAZIONI 11 DA 34 ESTRAZIONI 2 PER 43 ESTRAZIONI 48 DA 33 ESTRAZIONI 29 PER 41 ESTRAZIONI 35 DA 32 ESTRAZIONI 51 PER 40 ESTRAZIONI 42 DA 28 ESTRAZIONI 21 PER 40 ESTRAZIONI 33 DA 28 ESTRAZIONI 28 PER 39 ESTRAZIONI 10 DA 25 ESTRAZIONI 17 PER 39 ESTRAZIONI 1 DA 25 ESTRAZIONI 16 PER 39 ESTRAZIONI I numeri maggiormente ritardatari a sinistra e quelli più frequenti a destra.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.