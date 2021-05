Continuano le novità su Netflix che come ogni mese aggiorna il proprio catalogo fornendo agli abbonati importanti ed interessanti novità in quanto a serie tv presenti nella loro fornitissima raccolta.

Netflix: le novità offerte per il mese di maggio 2021

Come riportato da Netflix sui propri canali ufficiali anche il mese di maggio 2021 sarà un mese ricco di importanti novità per i fan italiani delle serie tv. Sarà un mese pieno di nuove uscite per gli abbonati della piattaforma statunitense fondata nel 1997 in California, sia per coloro i quali aspettano dei nuovi contenuti sia per quelli che seguono delle serie tv da più tempo e ne attendono gli sviluppi.

E’ questo il caso dei numerosi fan di Lucifer, serie televisiva statunitense di genere urban fantasy dal fortunato successo, che vedrà il rilascio della seconda parte della quinta e (forse) ultima stagione il 28 maggio 2021.

Un’altra data importante per gli appassionati di serie tv sarà il 7 maggio 2021 quando farà il proprio debutto sul catalogo la serie Jupiter’s Legacy ispirata dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely. La serie è stata ideata da Steven S. DeKnight già regista e sceneggiatore di altre serie di successo alle quali numerosi fan italiani si sono affezionati come Buffy, Angel e Smallville.

Nello specifico verranno raccontate le gesta di un gruppo di sei supereroi che inizialmente useranno i propri poteri per aiutare la nazione della quale fanno parte e successivamente si ritireranno a vita privata con la speranza che i loro figli saranno in grado di usare i superpoteri a loro tramandati. Riusciranno i figli a capire il nesso tra superpoteri ereditati e responsabilità derivanti? Lo potremo scoprire a partire dalla prima settimana di maggio 2021.

Netflix: serie crime

Per gli amanti del crime invece sarà una giornata interessante quella di mercoledì 5 maggio 2021 quando farà capolino nell’elenco delle serie tv Netflix l’inquietante docuserie I figli di Sam: verso le tenebre.

Come riporta il sito di Netflix, questa miniserie narra di come il caso del figlio di Sam abbia ossessionato l’intera vita di un giornalista, Maury Terry, che era convinto del legame che ci fosse tra alcuni omicidi con un culto satanico.

Netflix: le altre uscite

Le altre uscite del mese di maggio 2021 saranno le seguenti: