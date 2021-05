Il catalogo di Netflix è sempre in continuo aggiornamento e fornisce ai suoi abbonati nuovi contenuti di mese in mese. Questo succederà anche a maggio 2021, quando il colosso delle piattaforme di streaming presenterà ai suoi abbonati importanti novità per quanto riguarda i film.

Netflix: tutti i nuovi film di maggio

Dai propri profili social la società statunitense ha presentato le date di uscita dei film in Italia in programma nel mese di maggio 2021 e qui sotto riportiamo l’elenco completo con le date di uscita di rilascio dei titoli:

Happy Feet da sabato 1 maggio 2021;

da sabato 1 maggio 2021; Pacific Rim: la rivolta da martedì 4 maggio 2021;

da martedì 4 maggio 2021; Monster da venerdì 7 maggio 2021;

da venerdì 7 maggio 2021; Gemini man da sabato 11 maggio;

da sabato 11 maggio; Oxygene da mercoledì 12 maggio;

da mercoledì 12 maggio; La donna alla finestra da venerdi 14 maggio;

da venerdi 14 maggio; Crazy and rich da sabato 15 maggio;

da sabato 15 maggio; Highlander da domenica 16 maggio;

da domenica 16 maggio; Army of the Dead da venerdì 21 maggio;

da venerdì 21 maggio; Il Divin Codino da mercoledì 26 maggio.

Netflix: la trama dei film in uscita a maggio 2021

Nel mese di maggio 2021 saranno tanti i film in uscita in aggiunta al database di Netflix, con importanti novità per gli abbonati italiani che si troveranno di fronte a nuovi titoli suggestivi e per certi versi evocativi. E’ questo il caso del film su Roberto Baggio che avrà come titolo il soprannome che lo ha accompagnato in tutta la sua straordinaria carriera.

Il Divin Codino racconta la carriera dell’indimenticato numero 10, pallone d’oro italiano e massimo esponente di un calcio poetico e ormai distante dai canoni attuali. Il film si muoverà tra le maglie della sua lunga carriera a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 2000, raccontandone sia l’uomo che il genio calcistico. Tutti gli appassionati di calco e non solo dovranno aspettare il 26 maggio per godere di questo titolo.

Per gli amanti del genere drammatico o crime invece la data da cerchiare in rosso in calendario arriverà molto prima quando farà il suo debutto nel catalogo di Netflix uno dei film più attesi dell’intero mese di maggio 2021.

Stiamo parlando del 7 maggio e di Monster per la regia di Anthony Mandler. Il film presenta un cast di tutto rispetto che vede tra i protagonisti un attore figlio d’arte in rampa di lancio, quel John David Washington figlio di Denzel ammirato nell’ultimo film di Christopher Nolan Tenet, e racconta la storia di un brillante studente di cinema che vede sconvolta la propria quotidianità in seguito ad una accusa di omicidio dal quale scaturirà una una battaglia legale.