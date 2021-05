Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Un’altra domenica leggermente travagliata si configura all’orizzonte per voi amici dell’Acquario. Mercurio, il Sole, Venere e Urano sono dissonanti, ma fortunatamente poco potenti nei vostri piani astrali, limitando il loro influsso a qualche fastidioso inciampo sulle questioni di poco conto della vostra giornata.

In famiglia potreste essere interessati da un piccolo litigio, che però dovrebbe concludersi piuttosto velocemente non lasciando grandi malumori in chi ne ha preso parte. Anche la vostra pazienza potrebbe soffrire un po’ dei transiti negativi, spingendovi a qualche piccolo battibecco anche nelle altre sfere della vita, sia quella amicale, che quella amorosa.

Oroscopo Acquario, 2 maggio: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa di domenica, cari amici impegnati dell’Acquario, non dovreste affrontare grossi problemi con la vostra dolce metà.

Occhio però alla pazienza, perché vi potreste svegliare con la luna un po’ storta ed essere spinti a creare battibecchi per questioni futili e secondari, indisponendo leggermente la vostra dolce metà. Cercate di mordervi la lingua, ricordandovi che tanto sono questioni poco influenti per la relazione.

Oroscopo Acquario, 2 maggio: lavoro

Ad impegnare la vostra pazienza nel corso di domenica sarà qualche pensiero negativo su quello che vi aspetta al lavoro lunedì. Però pur pensandoci non sarete in grado di scampare il contraccolpo quando si presenterà, quindi non ha particolarmente senso che vi facciate rovinare la giornata da queste preoccupazioni.

Piuttosto, parlatene con qualcuno che vi sta vicino, con il loro aiuto potrete ritrovare la tranquillità.

Oroscopo Acquario, 2 maggio: fortuna

Evitate anche di fare troppo affidamento sull’influsso benefico della fortuna nel corso di domenica, amici dell’Acquario. È anche importante evitare gli investimenti che vi si potrebbero presentare domenica, così come le grosse spese poco ponderate.