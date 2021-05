Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

La domenica che vi si para davanti, cari amici dell’Ariete, sembra volervi regalare una notevole tranquillità, accentuata da alcuni buoni transiti astrologici. A beneficiarne maggiormente sembra essere la sfera emotiva, mentre dovreste anche godere di un ottimo umore che vi permetterà di affrontare qualsiasi situazione a cuore leggero!

Il mese che vi si para davanti sembra promettervi, a partire da queste giornate, la possibilità di intraprendere qualsiasi strada vogliate per i vari aspetti della vostra vita! Occhio alla posizione di Marte e Plutone, non esattamente in posizione eccellente nella vostra orbita.

Oroscopo Ariete, 2 maggio: amore

Amici single dell’Ariete, la seconda giornata di maggio si rivela particolarmente proficua per voi! Gli astri vogliono dare risalto ai sentimenti che qualcuno della vostra cerchia stretta prova per voi ma non ha mai avuto il coraggio di confessarvi!

Provate a vedere dove vi conduce il destino, senza accantonare le possibilità che vi vengono offerte. Buone anche le prospettive per voi amici impegnati, seppur non sembrano esserci grossi stravolgimenti per voi all’orizzonte, godetevi la calma!

Oroscopo Ariete, 2 maggio: lavoro

In una giornata di domenica così tanto tranquilla e rilassante il lavoro non dovrebbe entrare nella vostra testa, non forzatelo! Pensate, piuttosto, ad una bella organizzazione per la giornata, in compagnia della vostra dolce metà o degli amici che vi fanno stare bene!

Anche nei rapporti famigliari sembrano possibili alcuni momenti di allegria, decidete voi cosa fare, anche se fosse passare del tempo in solitudine per coltivare i vostri vecchi hobby!

Oroscopo Ariete, 2 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna è al vostro fianco, carissimi amici nati sotto il segno dell’Ariete! Una sorpresa vi attende, ma per scoprirla sembra necessario che abbandoniate i binari abituali che vi danno tanta fiducia e sicurezza!