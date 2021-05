Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

I vostri transiti astrali domenicali, carissimi Cancro, sembrano volervi donare felicità e protezione dai colpi avversi del destino. Urano e Nettuno, in felice armonia tra di loro e con il vostro segno, vi garantiscono l’influsso della fortuna e delle buone possibilità di riuscita. Le vostre relazioni subiranno un notevole salto in avanti, grazie alla nuova socialità che vi anima e guida!

Anche le doti comunicative che vi appartengono subiranno un notevole miglioramento, permettendovi di risolvere le questioni che hanno toccato la vostra sfera relazione e famigliare. Occhio solo a Plutone che accentua il vostro estro protagonistico rischiando di togliere un po’ la scena agli altri vostri amici.

Oroscopo Cancro, 2 maggio: amore

Venere e Nettuno offriranno a voi amici del Cancro delle buonissime possibilità di conquista, cari single!

Soprattutto nel caso in cui il vostro cuore batta per qualcuno che non dà segnali, gli astri apriranno il loro cuore, ponendovi in una buonissima posizione per riuscire ad ottenere quello che più desiderate. Buone le prospettive per voi amici impegnati, senza però nessuna grossa buona possibilità.

Oroscopo Cancro, 2 maggio: lavoro

La vostra domenica, amici del Cancro, non è certo fatta per pensare al lavoro, quanto piuttosto perché vi dedichiate un po’ di più alle belle relazioni che animano il vostro cuore. Organizzate qualcosa in compagnia, di certo non ve ne pentirete, e farete anche sparire tutte quelle futili preoccupazioni che vi colpiscono talvolta.

Oroscopo Cancro, 2 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata della fortuna è già abbastanza marcato nella vostra domenica, e i passaggi di Urano e Nettuno la accentueranno ulteriormente. Belle sorprese ed emozioni vi attendono, amici Cancro!