Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Per voi amici del Capricorno si configura una giornata abbastanza positiva questa domenica! Grazie al buon influsso di Urano nei vostri piani celesti, dovreste godere di una buona capacità decisionale, riuscendo a mettere d’accordo tutte le persone coinvolte in quello che scegliete di fare.

In particolar modo sembrano i vostri rapporti famigliari ad essere maggiormente favoriti, permettendovi di passare una bella giornata di unione, specialmente nel caso in cui foste dei cuori solitari. Urano assieme alla Luna, inoltre, vi libera la mente dalle preoccupazioni e ansie dei giorni passati, facendovi godere di una soleggiata giornata!

Oroscopo Capricorno, 2 maggio: amore

I sentimenti positivi che animano la vostra sfera relazionale, cari amici impegnati del Capricorno, saranno ulteriormente accentuati dal buon influsso di Urano!

Potrete passare una bella domenica in compagnia della vostra dolce metà, organizzando qualcosa per voi due che vi permetta di sentirvi più uniti! Tuttavia, nessuna nuova conoscenza dovrebbe animare la vostra giornata nel caso siate single, cercate di non impegnarvi troppo nella ricerca dell’amore eterno, cercando un po’ di compagnia nei rapporti che costellano la vostra vita.

Oroscopo Capricorno, 2 maggio: lavoro

Il lavoro non rientra tra le cose che dovrebbero occupare la vostra mente nel corso di domenica, cari nati sotto il Capricorno. Evitate, quindi, di far vagare la vostra mente fino a quelle piccole preoccupazioni che vi attendono lunedì, per ora va tutto bene e la giornata vi promette grandi piani!

Oroscopo Capricorno, 2 maggio: fortuna

Molto bene anche per quanto riguarda l’influsso benefico della Dea bendata della fortuna. Un’importante sorpresa sembra attendere voi amici impegnati da poco tempo e potrebbe essere un importante passo avanti rispetto ai progetti e ai sentimenti con il partner.