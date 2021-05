Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari amici dei Gemelli, la vostra domenica vi promette una tranquillità abbastanza marcata, senza enormi e problematici sconvolgimenti. Riuscirete a fare un po’ di ordine nella vostra vita e nei pensieri, riuscendo a mettere un punto o a trovare una soluzione a tutte le difficoltà che avete affrontato nei giorni passati.

Mercurio e Venere vi allargano gli orizzonti, permettendovi di valutare alcune nuove strade entusiasmanti per il vostro futuro, sia di coppia che lavorativo. Anche la vostra forma fisica sembra essere accentuata dai passaggi degli astri, quindi potreste dedicarvi a cuore leggero all’attività fisica.

Oroscopo Gemelli, 2 maggio: amore

Amici nati sotto i Gemelli, nel caso siate impegnati in una relazione stabile che funziona bene potrete iniziare a progettare qualche importante passo per il vostro futuro di coppia nel corso di questa domenica.

Invece, voi amici single sarete investiti da alcune nuove importanti possibilità, uscite dal vostro guscio protettivo e buttatevi in ambienti e situazioni che non siete soliti frequentare, scoprirete che si nascondono delle buonissime opportunità!

Oroscopo Gemelli, 2 maggio: lavoro

I pensieri lavorativi non vi toccheranno nel corso della domenica, amici dei Gemelli. Però, nel caso non siate così tanto soddisfatti, cominciate a guardarvi attorno che gli astri vi riservano qualche novità, purché vi impegnate un po’ anche voi. Le cose non piovono dal cielo, ma bisogna sapersele guadagnare anche con dei notevoli sforzi, datevi da fare!

Oroscopo Gemelli, 2 maggio: fortuna

Buonissima l’influenza che la Dea bendata della fortuna vi riserva! Sarà lei a permettervi di mettere in fila i pensieri, capendo cosa volete cambiare e come agire al meglio.