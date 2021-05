Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Nella vostra domenica, amici del Leone, verrete ancora una volta colpiti dalle brutte posizioni di Urano e del Sole, che vi causeranno alcune incertezze. Grazie all’aiuto di Marte e della Luna sarà più facile evitare i colpi del destino, grazie alla concretezza che normalmente vi appartiene e che viene accentuata dai loro influssi.

Saturno, però, vi riempie la testa di pensieri futili rendendovi distratti in alcune occasioni e poco attenti a quello che vi succede intorno. Occhio anche alla sfera famigliare perché qualcuno sembra volervi rimproverare la vostra distrazione dell’ultimo periodo.

Oroscopo Leone, 2 maggio: amore

Buonissime le prospettive per la vostra relazione stabile di lunga data, carissimi amici del Leone! Sembrate essere davanti ad una domenica di pura intesa emotiva e sessuale con il vostro partner, specialmente se nell’ultimo periodo aveste affrontato qualche discussione.

Nulla di particolare, però, attende voi amici single del segno, sarete troppo distratti per concentrarvi a fondo.

Oroscopo Leone, 2 maggio: lavoro

Nessuna preoccupazione dovrebbe colpirvi dal fronte lavorativo, anche se qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto nel caso svolgiate una professione che non si interrompe neppure la domenica, specialmente in ambito comunicativo o informatico. Nulla di preoccupate, purché vi piaccia il vostro lavoro, altrimenti lo vivrete con notevoli difficoltà e disagi.

Oroscopo Leone, 2 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi attende con le braccia aperte alle porte di questa non eccelsa domenica.

Approfittate del suo buon influsso per fuggire da una situazione scomoda, oppure per affrontarla sul nascere evitando direttamente di esserne colpiti negativamente. Occhio alle spese, qualche problema economico potrebbe colpirvi nel corso di maggio.