Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

La Luna entrerà nei vostri progetti astrali questa domenica, carissimi Sagittario, garantendovi un solido supporto per la giornata. La maggior parte del suo influsso sarà tangibile all’interno della vostra sfera famigliare, superando quelle vecchie preoccupazioni patrimoniali ed economiche cha hanno portato scompiglio nel corso delle ultime settimane.

Riuscirete a ristabilire con loro un rapporto armonico e allegro, passando anche dei bei momenti di unione! Un buono stato di salute dovrebbe accompagnarvi da ora fino alla fine del mese di maggio, all’incirca.

Oroscopo Sagittario, 2 maggio: amore

La vostra giornata sembra essere tutto sommato positiva per i sentimenti amorosi, ma grazie all’influsso di Saturno godrete di una serata veramente all’apice del piacere, emotivo e sessuale! Ottime notizie, quindi, in particolar modo se siete impegnati da tempo.

Voi cuori solitari, invece, potreste conoscere qualche nuova emozione, ma dovreste cercare di uscire dalla vostra comfort zone per un attimo!

Oroscopo Sagittario, 2 maggio: lavoro

Il lavoro non dovrebbe tangervi particolarmente nel corso di questa solare domenica. Nessuna preoccupazione vi rannuvolerà la giornata, quindi non dovreste avere problemi a dedicarla ai rapporti che vi fanno stare bene! Passate del tempo in compagnia della vostra famiglia per recuperare il bel rapporto che vi legava e che nell’ultimo periodo potrebbe essersi leggermente affievolito.

Oroscopo Sagittario, 2 maggio: fortuna

Abbastanza positivo anche il fronte della fortuna, con una Dea bendata che vuole aiutarvi ad affrontare lucidamente e senza difficoltà le piccole preoccupazioni giornaliere.

Nessuna grande opportunità, novità o sorpresa, godetevi quello che avete di positivo!