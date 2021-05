Il discorso di Fedez a favore dei diritti dei lavoratori dello spettacolo e a favore della legge Zan ha raccolto molti consensi, tanto dai fan quanto dai colleghi artisti e dalla classe politica.

Eppure c’è qualcuno che più di tutti si è detta fiera del gesto e del coraggio del marito, si tratta della moglie Chiara Ferragni, che già da prima che Fedez salisse sul palco aveva lasciato intuire che qualcosa sarebbe accaduto.

Chiara Ferragni super fiera di Fedez

Chiara Ferragni ha condiviso e ripostato più video e commenti a sostegno del discorso di Fedez. Lei stessa ha voluto ringraziare i fan che hanno apprezzato fortemente il gesto: “Comunque ragazzi non potrei essere più fiera di così” ha esordito l’influencer e imprenditrice digitale.

“Di quello che ha fatto Fede stasera, veramente, avere il coraggio di andare contro tutti per dire cià che si pensa non è cosa da poco. Sono super fiera“.

La Ferragni ha poi voluto ringraziare per il supporto, “È bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose“.

“Voglio ringraziare voi perché vi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di voi sono stati toccati da questo discorso. E niente, potere della condivisione come dico sempre, ed è veramente super vero“.

Fedez “l’eroe” di casa

Nelle sue stories, Chiara Ferragni ha condiviso con i fan il suo week end lavorativo sul lago di Como. Instacabile come mamma e lavoratrice, è partita con i figli accanto al suo rientro a casa ha scritto in inglese: “Back home to our hero” in riferimento al marito. Per poi postare una foto di Fedez con la didascalia, sempre in inglese, “Our hero“.

Chiara Ferragni non ha mancato per tutto il giorno di ribadire il suo orgoglio per Fedez: “Fiera di te sempre ma oggi anche tutti gli altri si possono rendere conto di quanto sei unico“.

Guarda il video:

