Oggi domenica 2 maggio 2021 alle ore 21:20 sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 il film It del regista Andy Muschietti ed adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King.

It, il film in onda su Italia 1

It è un film del 2017 di genere drammatico ed horror che è anche conosciuto come It: Capitolo uno. Non è da considerarsi un remake della miniserie cult proposta sugli schermi televisivi nel 1990 ma piuttosto una nuova rilettura del famoso romanzo dello scrittore e sceneggiatore statunitense Stephen King ed è anche una delle storie più famose dello scrittore sia per gli amanti del genere che per gli amanti del cinema.

It: la trama

Il film vede come protagonisti la maschera inquietante di It (o Pennywise), interpretato alla perfezione dal giovane attore svedese Bill Istvan Günther Skarsgård, e il leader de il “Club dei perdenti” William “Bill” Denbrough che è stato interpretato dall’attore statunitense Jaeden Wesley Lieberher.

Un gruppo di adolescenti, detti “Club dei Perdenti“, scopre l’esistenza di una strana e malvagia entità che si nutre ed alimenta delle paure degli esseri umani. L’entità misteriosa ha le sembianze di un pagliaccio con un bianco vestito adornato da particolari rossi come i capelli che solcano la sua grande ed inquietante testa di nome Pennywise.

L’essere, che è solito dimorare nelle profondità della rete fognaria, si scopre essere solo uno dei tantissimi volti della creatura millenaria nota a tutti come It, il mostro senza forma che si risveglia ciclicamente per compiere i suoi atti atroci e mietere vittime soprattutto tra i bambini della città. Per cercare di sconfiggerlo, i ragazzini capitanati da Bill devono cercare di restare uniti il più a lungo possibile, cercando d vincere non solo il mostro dall’aspetto inquietante ma anche le loro paure più recondite.

Riuscirà questo gruppo di bambini legati da una forte ed intensa amicizia a restare unito e sconfiggere Pennywise?

It: dove vederlo in tv

It è un film sconsigliato alla visione dei soli minori dell’età di 14 anni non accompagnati da adulti e andrà in onda alle ore 21:20 questa domenica 2 maggio 2021 su Italia 1.