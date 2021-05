Oggi domenica 2 maggio 2021 non si ferma a la caccia alla combinazione vincente del Million Day in grado di regalare un premio da 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Si chiude una settimana in compagni delle estrazioni del Million Day a cavallo tra il mese di aprile e maggio 2021. Nell’estrazione conclusiva della settimana continuerà la caccia alla cinquina vincente della lotteria che sta appassionando gli italiani e dando loro dei ricchi premi. Il Million Day, nel mese di maggio si augura di riuscire a premiare lo stesso numero di giocatori , se non maggiore, del mese di aprile, quando è stato in grado di donare la cifra più alta per ben 5 volte, continuando anche a regalare anche altre vincite minori sparse in tutta Italia.

L’ultima giocata che ha centrato la combinazione vincente in ordine cronologico risale a lunedì 19 aprile 2021, quando un fortunato giocatore di Crispiano, in Puglia nella provincia di Taranto, è stato in grado di centrare i 5 numeri della combinazione fortunata. Il giocatore, che aveva preso parte al concorso con una giocata attraverso un sistema ridotto, si è portato a casa il premio più alto dell’intero concorso pari alla cifra di 1 milione di euro.

Il giocatore si è così consacrato come il 164esimo vincitore da quando il gioco è stato istituito nell’ormai lontano 2018.

Dal giorno in cui si è tenuta la prima estrazione del Million Day non sono inoltre mancate le vincite legate al secondo punteggio più alto del gioco ovvero i 4 numeri indovinati. Dal 2018 infatti sono ben 42 mila le vincite da 1000 euro messe a segno in questa lotteria, portando il totale delle vincite erogate ben oltre la somma di 375 milioni di euro.

Million Day: le ultime estrazioni

A parte la vincita milionaria centrata il 19 aprile scorso in questa settimana a cavallo tra i due mesi di aprile e maggio 2021 non si sono registrate altre vincite degne di nota.

La voglia dei giocatori di andare a caccia della combinazione vincente ripartirà dunque anche la prossima settimana, tentando come al solito di ricevere un bacio fortunato della dea bendata.

Nella tabella in basso riportiamo le estrazioni degli ultimi 7 giorni tenutesi nel Million Day:

VENERDÌ 30/04 3 6 14 15 23 GIOVEDÌ 29/04 5 7 27 41 55 MERCOLEDÌ 28/04 8 27 36 50 53 MARTEDÌ 27/04 7 23 27 46 50 LUNEDÌ 26/04 9 44 50 51 54 DOMENICA 25/04 20 44 47 52 55 SABATO 24/04 22 28 30 39 44 Le estrazioni del Million Day dell’ultima settimana.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.