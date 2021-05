Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questo primo lunedì di maggio, carissimi Ariete, vedrà uno splendente Giove nei vostri piani astrali! Vi donerà una notevole carica di allegria e gioia, per affrontare questa giornata con serenità e leggerezza! Qualche nuova iniziativa lavorativa che vi accompagnerà per tutto maggio sembra poter prendere il via nel corso di questo primo giorno lavorativo del mese, dandovi la possibilità di brillare e conquistare un po’ di terreno per il raggiungimento dei vostri obiettivi!

Buonissime prospettive anche per voi amici single del segno.

Oroscopo Ariete, 3 maggio: amore

La giornata di lunedì si configura come veramente positiva per quanto riguarda la sfera amorosa, cari amici dell’Ariete! Nel caso foste dei cuori solitari, la congiunzione tra Saturno e Venere vi porrà davanti delle importanti conquiste, sia con gli estranei che con qualcuno che già costella la vostra vita e che non avreste mai immaginato.

Buttatevi e non fatevi frenare da voi stessi che le possibilità sono tante e basta saperle cogliere!

Oroscopo Ariete, 3 maggio: lavoro

Molto bene anche per quanto riguarda il vostro rientro al lavoro di lunedì, cari Ariete! Non dovreste trovarvi davanti a vecchi problemi e imprevisti irrisolti. Sembra anche che nel corso di questi primi giorni della settimana prenderà il via un vostro progetto, dandovi la possibilità di brillare e risaltare sui vostri colleghi. Si sta per aprire la strada verso il successo personale, siatene felici ed appagati!

Oroscopo Ariete, 3 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra essere al vostro fianco, cari nati sotto l’Ariete. Questo, però, non significa che affronterete una brutta giornata, anzi tutto sembra volgere al meglio anche senza l’agognata buona sorte!