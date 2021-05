Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, il vostro primo lunedì del mese vi vede occupare una posizione abbastanza alta tra i segni più favoriti dai transiti astrali. La giornata si configura come all’insegna della tranquillità e della calma, che potreste interpretare come negativa data la vostra indole intraprendente e impetuosa.

Non è affatto così, però, perché dalla tranquillità spesso si riesce a ricavare il meglio di se stessi, e potreste essere in grado di eccellere pressoché in qualsiasi campo decidiate di applicarvi! Ottime prospettive per la sfera emotiva e sessuale!

Oroscopo Capricorno, 3 maggio: amore

Nettuno e Giove in angolo decisamente positivo vi garantiranno il benessere emotivo nella giornata di lunedì, cari amici del Capricorno! Grazie a loro dovreste essere in una fase di espansione emotiva e sessuale, con un’accentuata sensibilità nei confronti della vostra dolce metà.

Buone anche le nuove possibilità per voi single del segno grazie alla presenza di Plutone e della Luna nei vostri piani astrali che vi aprono la strada a quelle conquiste che ritenete quasi impossibili.

Oroscopo Capricorno, 3 maggio: lavoro

Bene anche per quanto riguarda il lavoro, anche se potreste sentirvi poco motivati in alcuni momenti a causa della monotonia che pervaderà la vostra giornata. Cercate di non interrogarvi eccessivamente su questo aspetto perché rischiate solo di rannuvolare il vostro umore, non riuscendo a dare il massimo di cui siete capaci.

Oroscopo Capricorno, 3 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata della fortuna non poteva certamente mancarvi in questa bellissima giornata, amici nati sotto il segno del Capricorno! Una piccola sorpresa o una rinnovata emozione dovrebbe animare il vostro cuore verso sera.