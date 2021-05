Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, questo lunedì godrete di alcuni influssi abbastanza positivi che vi permetteranno di dimenticare e superare definitivamente tutte le problematiche sorte negli ultimi giorni! Nettuno leggermente dispettoso, però, sembra voler frenare la vostra voglia di fare, accentuando anche la sensazione di stanchezza che potrebbe cogliervi a fine giornata.

Nulla di eccessivamente brutto vi attende, insomma, anche se un po’ di fortuna in più, forse, non farebbe male! Ottime prospettive per voi amici single alla ricerca dell’amore eterno!

Oroscopo Gemelli, 3 maggio: amore

Amici single dei Gemelli, il vostro fascino sembra essere notevolmente accentuato dai buoni transiti che vi interesseranno lunedì! Buttatevi in questa giornata, che gli astri sembrano volervi veramente premiare, riempiendovi di nuove possibilità per toccare vette amorose veramente alte!

Sembra essere buona e priva di effetti negativi anche la vostra giornata, cari amici impegnati del segno!

Oroscopo Gemelli, 3 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo, però, non sembra essere affatto accentuato dai buoni transiti della giornata. A remare contro di voi sarà principalmente Nettuno, che vi potrebbe rendere un po’ pigri e poco intraprendenti. Nulla che possa costituire un vero e proprio problema, basterà non puntare troppo in altro cercando di passare inosservati. Limitatevi a fare lo stretto indispensabile senza caricarvi di troppe mansioni sulle spalle.

Oroscopo Gemelli, 3 maggio: fortuna

Abbastanza bene per quanto riguarda la fortuna, carissimi Gemelli!

La Dea bendata è vicina a voi, anche se il suo influsso non sembra essere così tanto marcato o positivo. Qualche piccola emozione vi verrà riservata, ma nessuno sconvolgimento è alle porte, mettetevi il cuore in pace per ora.