Stasera alle ore 21:00 andrà in onda sul Canale 20 del digitale terrestre il film tra azione e commedia Un poliziotto ancora in prova.

Un poliziotto ancora in prova: la trama del film

Oggi sul Canale 20 del digitale terrestre sarà trasmessa la commedia made in U.S.A. Un poliziotto ancora in prova (Ride Along 2) del regista e produttore statunitense Tim Story, sequel del film Un poliziotto in prova (Ride Along). Il film del 2016 si muove tra la commedia e i canoni dell’action americano, in questo caso rivisti in chiave strampalata e comica. La trama parte un anno circa dopo la loro ultima avventura vissuta insieme, dove James Payton, interpretato da Ice Cube che si diletta da attore nonostante sia maggiormente noto come rapper, e il suo futuro cognato nonché detective Ben Barber, interpretato dal volto noto delle commedie statunitensi Kevin Hart attore degli U.S.A.

già visto in titoli di successo come la saga di Scary Movie, Jumanji – Benvenuti nella giungla e lo spin-off di Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

I due si trovano in viaggio diretti a Miami per cercare di risolvere un altro caso postosi di fronte a loro. Nonostante James non sia tanto convinto di portarsi dietro con sé il suo futuro cognato, anche grazie all’insistenza di sua sorella Angela, decide di portarlo con sé.

Grazie al permesso del suo superiore il tenente Brooks, i due cognati partono da Atlanta con l’intento di dirigersi a Miami. Il ritorno del duo di strampalati agenti sarà aiutato dall’agente che agisce sul posto a Miami Maya Cruz ( interpretata dall’attrice e modella Lisa Olivia Munn) e dall’hacker AJ, il famoso attore statunitense di origine sudcoreana Ken Jeong divenuto famoso in scala mondiale nei panni di Leslie Chao grazie al successo planetario delle 3 commedie della saga di Una notte da leoni. La nuova squadra riuscirà a sventare il piano del nemico del film Antonio Pope?

Un poliziotto ancora in prova: dove vederlo

Un poliziotto ancora in prova in onda oggi domenica 2 maggio 2021 alle ore 21:00 sul Canale 20 del digitale terrestre. Il film tra azione e commedia Un poliziotto ancora in prova del regista Tim Story dura 102 minuti.