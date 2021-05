Tre lutti nella famiglia di Al Bano Carrisi a causa del Coronavirus, nel giro di un mese: è la drammatica rivelazione dell’artista davanti alle telecamere, ospite di Mara Venier a Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato cosa è successo a tre dei suoi familiari.

Lutto per Al Bano: tre parenti morti per il Covid in un mese

Al Bano è stato ospite in collegamento con la trasmissione domenicale Rai nella puntata di ieri, 2 maggio, con un intervento durante lo spazio televisivo dedicato all’emergenza Covid.

L’artista ha raccontato il dramma che ha colpito la sua famiglia nel volgere di poche settimane, lasciando senza parole la conduttrice Mara Venier: “Anche qui a Cellino, purtroppo, è arrivato quel maledetto virus.

In un mese ha decimato 3 mie cugine, si sono infettate tra di loro e tutte e 3 sono volate via“.

Al Bano: 3 cugine morte in un mese

Il cantante di Cellino San Marco ha rivelato così, davanti alle telecamere, di aver perso le sue 3 cugine in appena un mese. Un dramma che si sarebbe consumato in poche settimane dopo che le 3 donne si sarebbero contagiate a vicenda.

“Aspettiamo la morte di questo maledetto virus – ha aggiunto Carrisi ai microfoni di Domenica In – la situazione purtroppo è tragica, lo sappiamo tutti“.

Secondo il racconto fatto in trasmissione, le cugine del cantante non avrebbero sofferto di altre patologie: “Stavano benissimo, morte tutte in un mese, e uno si mette in allarme”.

Al Bano vaccinato: l’appello agli italiani

L’artista ha poi raccontato di essersi sottoposto al vaccino proprio nei giorni scorsi, il 12 aprile scorso, ed è ora in attesa di richiamo per il prossimo 12 maggio.

Al Bano ha poi lanciato un appello agli italiani, affinché si continui a rispettare il protocollo di sicurezza per evitare una recrudescenza nei contagi: “Dobbiamo prendere tutti le giuste precauzioni per tentare di sfuggirlo, perché è talmente imprevedibile, invisibile che colpisce quando meno te lo aspetti“.

Approfondisci:

Al Bano visita l’ospedale Covid: “Siamo in piena terza guerra mondiale”

Al Bano: l’amara rivelazione su Sanremo 2017

Al Bano ricorda la madre Jolanda: il racconto a Verissimo