Torna la competizione tra 4 albergatori alle prese con le pagelle di Bruno Barbieri. 4 Hotel andrà in in onda lunedì 3 maggio alle ore 21:30 su TV8. Il programma è diventato un culto per i telespettatori di Tv8 che si alternano tra le avventure di Barbieri e quelle di Alessandro Borghese con 4 ristoranti.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: anticipazioni delle puntate di lunedì 3 maggio 2021

Continua la competizione tra 4 albergatori scelti da Bruno Barbieri per il suo programma. La gara vedrà come sempre sfidarsi 4 strutture alberghiere per capire quali degli hotel in competizione possa essere ritenuto il migliore della zona: Bruno Barbieri si muoverà nelle 4 strutture accompagnato dai proprietari delle stesse alla ricerca di chi offre i migliori servizi e riesce a garantire un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, anticipazioni

Nell’episodio di Bruno Barbieri – 4 Hotel che andrà in onda alle 21:30 di lunedì 3 maggio vedremo lo chef bolognese nell’episodio 4 della terza stagione del programma. Nello specifico Bruno Barbieri si troverà nella bellissima penisola sorrentina, da sempre meta apprezzata dai turisti di tutto il mondo. Alle prese con gli albergatori Anna, Carmen, Barbara ed Alessio l’attento Bruno li metterà alla prova per scoprire chi vincere questa puntata.

Nella puntata che sarà trasmessa a seguire, alle ore 22:45, vedremo Bruno Barbieri nella soleggiata e bellissima Puglia. Nell’episodio 1 della seconda stagione dello show Bruno sarà alle prese con un viaggio tra uliveti, trulli, campagne e masserie vista mare. Chi sarà il migliore tra i 4 albergatori di questa puntata?

Bruno Barbieri – 4 Hotel: le curiosità su Bruno Barbieri

Il presentatore di questo show che si muove tra alcune delle più belle location d’Italia è il noto chef bolognese Bruno Barbieri.

Volto noto della tv italiana che fa da spola tra la tradizione secolare della nostra cucina e l’innovazione di format amati dal pubblico come Masterchef. Divenuto famoso al grande pubblico come giudice del programma sui cuochi di casa Sky, ha recentemente dichiarato sulle differenze del suo ruolo tra questo show e quello di Masterchef a TV Sorrisi e Canzoni: “Qui sono la parte buona rispetto alla competizione tra i concorrenti. Cerco di mettere in crisi gli albergatori perché comprendano gli errori e migliorino i servizi. A “MasterChef” si parla di cucina, di cibo. E il mio compito è far emergere il talento superando i propri limiti”.