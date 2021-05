Nella puntata di Uomini e Donne del 3 maggio, secondo le anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, Gemma Galgani scoppierà nuovamente in lacrime per un uomo. In particolare, si tratta di Aldo, con cui la Dama ha cominciato da qualche settimana una conoscenza.

I due protagonisti del dating show hanno dichiarato che si trattasse di un’amicizia, ma adesso le cose sembrano cambiate. Anche Samantha Curcio sarà protagonista e, dopo, un inizio calmo, con uno dei suoi corteggiatori, voleranno delle scintille.

Gemma Galgani in lacrime per Aldo

La puntata del 3 maggio di Uomini e Donne comincerà con il racconto delle vicende amorose di Gemma Galgani.

La Dama torinese sarà protagonista di un video dietro le scene, registrato subito dopo la scorsa puntata. Gemma Galgani si lamenterà dell’atteggiamento di Tina Cipollari, che, secondo lei, influenza negativamente la sua vita amorosa.

Secondo la Dama, le parole dell’opinionista la fanno passare in cattiva luce coi Cavalieri. Inoltre, Gemma Galgani commenterà il rifiuto del Cavaliere Antonio. In studio, la Dama si confronterà con Aldo, che deciderà di chiudere con lei. Il Cavaliere prenderà questa decisione perché vuole qualcosa di più, che Gemma non è pronta a concedergli.

Alla notizia di questa decisione, però, la Dama, scoppierà in lacrime. Una reazione che metterà speranza in Aldo, ma che verrà criticata dagli opinionisti Gianni e Tina.

Gemma Galgani in lacrime, lite per Samantha Curcio

Gemma Galgani piangerà nella prossima puntata di Uomini e Donne, ma secondo le anticipazioni, dopo di lei, sarà protagonista Samantha Curcio. La tronista e Alessio, dopo la lite della scorsa puntata, riusciranno a riappacificarsi, ma qualcosa andrà di nuovo storto.

Samantha Curcio vedrà in videochiamata il padre di Alessio durante la loro esterna, ma poi nell’uscita con Bohdan scatterà un bacio.

Alessio andrà su tutte le furie e si rifiuterà di ballare con la tronista.

