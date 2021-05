Verrà trasmesso su Iris questa uno dei film più belli della storia del cinema. Il miglio verde racconta la storia di un detenuto che sembra avere poteri di guarigione e ingiustamente condannato a morte.

Il miglio verde: il cast

Il miglio verde è un film del 1999 scritto e diretto da Frank Darabont e tratto dall’omonimo libro scritto da Stephen King. Il film presenta la storia di John Coffey, interpretato da un toccante Michael Clarke Duncan che arrivò alla nomination all’Oscar come miglior attore protagonista senza riuscire però a vincere la statuetta, raccontata da Tom Hanks qui nei panni di Paul Edgecombe, un uomo che lavorava nel braccio della morte del carcere di Mountain.

Il miglio verde: la trama

Il film parte con il racconto di Paul all’amica Elaine di quando conobbe nel 1935 il carcerato John Coffey nel braccio della morte nel quale lavorava da giovane. Tale braccio della morte era denominato il miglio verde perché nel tragitto che portava i condannati a morte alla sedia elettrica presentava una pavimentazione di colore verdastro.

I due si conoscono in carcere per via della condanna a morte inflitta a John per l’imputazione dello stupro e dell’uccisione di due gemelline. Da subito, dato l’aspetto imponente del condannato a morte, tutti tendono a farsi un’idea ben precisa sulla sua violenza, ma lo stesso John inizia a mostrarsi molto fragile spiazzando chi inizia a conoscerlo veramente.

Il tutto prende una svolta inaspettata quando John confida di avere dei poteri quasi soprannaturali in grado di poter guarire le ferite o addirittura riportare in vita i morti. Il racconto che Paul fa di quel 1935 scorrerà per tutto il film raccontando la storia di John ed il loro rapporto.

Il miglio verde: le curiosità del film

Il miglio verde riscontrò un grande successo tra il pubblico ma mancò la consacrazione dei critichi quando ricevette 4 nomination agli Oscar senza però riuscire a vincerne nemmeno uno.

Il pubblico consacrò il film con gli incassi risultando essere il film tratto da un racconto di Stephen King che ha incassato di più in tutta la storia.

Il miglio verde: dove vederlo

Il miglio verde andrà in onda questa sera, su Iris, alle ore 21. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema, per chi non l’ha mai visto e per chi vuole rivederlo.