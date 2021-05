Il paradiso delle signore torna anche questa settimana con la sua striscia quotidiana a partire dalle ore 15:55 su Rai 1. Ecco le anticipazioni di questa settimana per i fan della soap.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Sono moltissimi i fan che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, seguono le vicende della soap che spopola su Rai 1.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 3 maggio

Nella puntata di lunedì 3 maggio vedremo Vittorio diventare furioso dopo aver visto la moglie Marta baciare Dante che non immagina di essere stata scoperta e non si spiega il comportamento del marito. Maria è combattuta dopo aver saputo del bacio tra Rocco e Irene e quindi inizia a non rivolgere la parola all’amica, che non ne capisce il motivo.

Giuseppe invece con il doppio lavoro in caffetteria, sembra pian piano aver riconquistato la fiducia di Salvo, mentre Gabriella sembra essersi riconciliata con Cosimo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 4 maggio

Nella puntata di martedì 4 maggio avremo a che fare con Marcello che ha delle strane sensazioni sul suo destino ma per il momento non vuole raccontare a Ludovica la sua situazione. Maria decide di affrontare l’amica Irene, mentre Rocco chiede alla Cipriani dei consigli per cercare di riconquistare la ragazza siciliana.

Marta informa Dante del filmato che la Sterling avrebbe intenzione di realizzare per presentare il Paradiso delle Signore e far conoscere così la sua storia aziendale al pubblico statunitense.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 5 maggio

La puntata di mercoledì 5 maggio vedrà Umberto spronare Vittorio a lottare per recuperare il suo matrimonio con Marta. Il Conti decide allora di collaborare con la moglie e Dante per la realizzazione del filmato da far vedere negli Stati Uniti. Rocco cerca di organizzare una cena romantica per lui e Maria nel tentativo di ricucire.

Purtroppo però il risultato non sarà quello atteso. Nel frattempo, Marcello ripensa alla sua situazione e cerca di risolverla facendo leva anche sull’appoggio di Armando. Invece non arrivano buone notizie per Ludovica che dovrà fare i conti con la possibilità che il Barbieri possa tornare nuovamente in prigione!

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 6 maggio

Nella puntata di giovedì 6 maggio Ludovica e Marcello sono sempre più vicini senza riuscire a frenare le loro emozioni. Intanto le Veneri apprendono la notizia del video e rimangono positivamente colpite dall’idea pubblicizzar il Paradiso nel Stai Uniti.

Vittorio si apre con Beatrice su quello che sta succedendo tra lui e Marta mentre Maria è indecisa su cosa fare con Rocco e si confida con Anna. Nel mentre Cosimo incontra l’investigatore Thomas Gallo, a cui propone di lavorare su Umberto per raccogliere delle informazioni utili su di lui. Dante è intento a scombussolare i piani del Bergamini, con una mossa che favorirà il Guarnieri nella faida contro il marito di Gabriella.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 7 maggio

Nella puntata de Il paradiso delle signore di venerdì 7 maggio Marcello sarà braccato dai carabinieri e mediterà sullo scappare da Milano.

Intanto, il rapporto di Gabriella e Cosimo non viaggia in serenità per colpa dell’incessante ossessione del Bergamini per Umberto che porterà lentamente a distruggere il loro matrimonio. Nel frattempo, Marta e Vittorio sembrano invece aver ritrovato l’unione di un tempo grazie alla collaborazione per il filmato destinato agli U.S.A mentre Irene è fermamente decisa ad aiutare Rocco a riconquistare Maria.