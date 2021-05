Oggi lunedì 3 maggio 2021 ci saranno le estrazioni del Lotto che appassionano tanti appassionati italiani. L’estrazione avviene di lunedì, in un giorno anomalo rispetto al solito, dato che sabato 1 maggio, un festivo, non ci sono potute essere.

I numeri del gioco del Lotto saranno comunque estratti come sempre dalle ore 20:00, quando nelle sedi di Roma, Napoli e Milano verranno effettuate le consuete estrazioni sulle rispettive ruote.

Lotto: i dati dell’estrazione di giovedì 29 aprile 2021

Nel mese di maggio 2021 ripartiranno le estrazioni delle lotterie gestite da Lottomatica e che coinvolgono tanti giocatori che sfidano la dea bendata.

Bisogna attendere lunedì 3 maggio, con una pausa un po’ più lunga del solito rispetto all’ultima estrazione del mese di aprile. Giovedì 29 aprile 2021 sono infatti state determinate le combinazioni vincenti, sempre alle 20:00, con tutti i dati che sono comparsi sui portali di riferimento delle lotterie e sulla pagina di Mediavideo 621 ed anche su The Social Post. Riportiamo qui sotto tutti i numeri estratti in occasione dell’estrazione di giovedì 29 aprile 2021:

BARI 87 52 49 10 51 CAGLIARI 69 67 76 66 24 FIRENZE 30 43 10 57 66 GENOVA 37 80 57 35 26 MILANO 18 3 76 16 24 NAPOLI 30 46 73 69 18 PALERMO 71 17 14 63 82 ROMA 28 89 10 9 86 TORINO 28 6 61 81 54 VENEZIA 20 68 28 88 45 NAZIONALE 89 84 34 80 73 Le estrazioni del Lotto di giovedì 29 aprile 2021.

Lotto: le vincite dell’estrazione del Lotto di giovedì 29 aprile 2021

In questa estrazione la sorte ha regalato diverse soddisfazioni ai giocatori che hanno messo a segno alcune vincite, donando loro delle somme in denaro sparse in tutte le regioni d’Italia. La tabella sottostante riporta tutte le vincite del Lotto di giovedì 29 aprile 2021 che si sono verificate regione per regione, specificando anche l’ammontare delle vincite verificatesi:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,455 113.652,00 € BASILICATA 1,313 31.957,00 € CALABRIA 4,112 162.247,00 € CAMPANIA 13,689 996.575,00 € EMILIA ROMAGNA 10,739 368.613,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,352 115.191,00 € LAZIO 13,224 599.929,00 € LIGURIA 5,849 138.161,00 € LOMBARDIA 31,027 1.136.907,00 € MARCHE 3,502 111.646,00 € MOLISE 747 34.787,00 € PIEMONTE 12,726 455.042,00 € PUGLIA 12,908 408.448,00 € SARDEGNA 5,447 181.538,00 € SICILIA 12,329 404.059,00 € TOSCANA 6,216 241.327,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,640 77.295,00 € UMBRIA 1,695 55.076,00 € VALLE D’AOSTA 357 7.467,00 € VENETO 12,757 417.062,00 € L’insieme delle vincite verificatesi regione per regione con l’estrazione del Lotto di giovedì 29.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.