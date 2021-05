Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari amici del Toro, la vostra giornata di martedì sembra configurarsi come ottimale, illuminata da una buona serie di transiti astrali favorevoli. Plutone entrerà prepotentemente nei vostri piani celesti, unendo il suo influsso a quello del Sole già in ottimo aspetto da qualche giorno.

Grazie alla loro congiunzione, potrete godere di un particolare benessere per quanto riguarda le varie sfere della vostra esistenza, da quella amicale, passando per la famiglia e toccando in generale tutti i rapporti che costellano il vostro cuore!

Oroscopo Toro, 4 maggio: amore

Amici del Toro, la splendida posizione di Nettuno vi spingerà a cercare un cambiamento all’interno della vostra sfera sentimentale. Se foste impegnati, ma poco soddisfatti dalla relazione, allora il pianeta potrebbe spingervi verso una decisione inizialmente sofferta, ma che presto porterà dei buoni frutti positivi.

Oppure, potreste voler rinnovare quell’aspetto che non vi piace così tanto, parlandone e trovando un compromesso con la vostra dolce metà.

Oroscopo Toro, 4 maggio: lavoro

Bene anche per quanto riguarda la sfera lavorativa, sorretta ma non influenzata dai buoni transiti che vi interesseranno, cari Toro. Potreste provare un nuovo livello di concentrazione fin dalle prime ore della giornata, che vi permetterà di applicarvi bene e a fondo nelle mansioni con cui verrete investiti. Non aspettatevi un granché da questa giornata, ma tutto andrà abbastanza bene.

Oroscopo Toro, 4 maggio: fortuna

Amici nati sotto il segno del Toro, occhio alla fiducia che riponete questo martedì nell’influsso della Dea bendata della fortuna. Non è in una posizione ostile, ma non sembra neppure volervi sostenere così tanto.