Torna sugli schermi televisivi di Italia 1 lunedì 3 maggio alle 21:00 il film Overdrive del 2017. Sarà possibile vedere il film sul canale del digitale terrestre e sul sito di MediasetPlay.

Overdrive, il film

Overdrive è un film d’azione del 2017 per la regia del regista colombiano Antonio Negret. Il film è ambientato in Francia, a Marsiglia, e vede le gesta di due fratellastri alle prese con furti di auto di un certo calibro. Garrett ed Andrew Foster, rispettivamente interpretati dall’attore Freddie Thorp e dall’attore figlio d’arte Scott Eastwood, sono stati riuniti dal padre nel segno di un progetto che si posa su di una passione comune: quella per il furto di automobili di lusso.

Overdrive: la trama del film in onda su Italia 1

I due protagonisti del film Overdrive risultano essere molto abili nel rubare e guidare tutto ciò che gli capiti a tiro, anche se la loro attenzione è tenuta a poggiarsi maggiormente su auto di lusso, meglio ancora se d’epoca, come le ben note Aston Martin, Jaguar e Ferrari.

Ogni volta i fratellastri cercano di portare a termine un piano lo fanno con metodo, in maniera da concentrarsi solo su un furto alla volta, anche se di altissimo livello. Ecco il furto propizio, quindi, quando i due cercano di rubare una Bugatti venduta all’asta per 41 milioni di dollari.

Il furto li mette sotto la lente di ingrandimento di un miliardario francese Jacomo Morier, collezionista di oggetti di lusso e di tutto ciò che di raro e bello cattura la sua attenzione. Morier ingaggia i fratelli Foster affinché rubino per lui una Ferrari appartenente al suo nemico Max Klemp, ereditario di una ricchissima famiglia tedesca: uno che di macchine di lusso ne possiede molte e di Ferrari in particolare ne avrà almeno una decina, tutte d’un rosso fiammante. La vera posta in gioco, però, è il controllo del malaffare a Marsiglia, città di porto in cui si svolge tutta la vicenda.