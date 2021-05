Temptation Island, in bilico l'edizione Vip: quando inizia, le novità e le conferme

Mentre la Rai darà adito e spazio alle repliche delle serie tv più amate dagli italiani, Mediaset si dedicherà alle nuove proposte con serie tv come Grand Hotel che avranno appuntamento in agenda in prima serata. Ma proprio Mediaset non manca di confermare la presenza del reality dell’estate per eccellenza: Temptation Island. Anche quest’anno, con i primi caldi, si viaggerà nel cuore dei sentimenti ma sembrano esserci delle novità.

Temptation Island: quando inizia

Temptation Island ci sarà: questo è certo. Gli amanti dei falò, delle dinamiche amorose, dei tradimenti e di Filippo Bisciglia in veste di “psicologo di coppia”, non dovranno attendere quanto forse sospettavano.

Pare infatti che la nuova stagione di Temptation Island sia molto più vicina del previsto: se qualcuno pensava di aspettarsi il reality in onda nel pieno dell’estate, dovrà ricredersi. Così infatti Temptation Island pare andrà in onda prima del previsto già nel pieno di giugno, a non più di un mese da ora.

Temptation Island: in bilico l’edizione Vip

Come dicevamo sembra che i vertici Mediaset siano al momento impegnati in una lunga discussione che mette del tutto in bilico l’edizione Vip del programma, quella che sarebbe in mano alla Marcuzzi.

Il viaggio nei sentimenti nel cuore delle very important people, secondo quanto si apprende bazzicando sul web, potrebbe non trovare spazio nel palinsesto estivo (sembrava dovesse andare in onda verso settembre). Così la rete starebbe pensando di mandare in onda una sola stagione di Temptation Island nella sua sola versione “nip”, con 6 coppie di sconosciuti pronti a mettere in gioco le proprie relazioni.

Temptation Island Nip: al timone, ancora una volta, Filippo Bisciglia

Sulla conduzione, per quanto siano poche le informazioni in circolo al momento, i dubbi sono veramente pochissimi: al timone ci sarà al 99%, ancora una volta, Filippo Bisciglia, l’ex gieffino ormai pilastro del programma e più che consacrato dal pubblico.

