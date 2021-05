Torna una nuova settimana in compagnia di Un posto al sole a partire da lunedì 3 maggio 2021 alle 20:45 su Rai 3. Continueremo a passare le serata in compagnia della soap che è arrivata alla sua 24esima stagione

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Roberto Ferri sarà di nuovo protagonista delle prossime puntate della soap Un posto al sole. Il personaggio, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli, dovrà fare i conti con il suo passato.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 3 maggio

Nella puntata di lunedì 3 maggio Ferri cercherà di muoversi tra i suoi tanti problemi.

Franco invece si imbatterò in alcuni rischi a causa delle indagini che sta portando avanti privatamente. Mentre Samuel cercherà di conquistare Speranza, Vittorio farà di tutto per non cedere alla bellezza della ragazza e per sottrarsi alle insistenze di Patrizio.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 4 maggio

Martedì 4 maggio vedremo Franco cercare di avere giustizia anche andando contro la propria famiglia. Ferri incasserà un nuovo duro colpo lavorativo per quanto riguarda i cantieri. Patrizio e Vittorio dopo aver passato del tempo a discutere su chi dovesse rimettere in sesto casa scoprono che qualcun altro ha fatto loro una sorpresa.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 5 maggio

La puntata di mercoledì 5 maggio ci presenta un Ferri combattuto ma deciso ad andare avanti per la sua strada, prendendo una decisione che potrebbe intaccare il destino degli operai e dei cantieri. Franco cercherà di risolvere le sue questioni in famigliari. Dopo essere tornata dalla vacanza con Michele, Silvia si confida con Guido per quanto riguarda la sua situazione sentimentale mentre Patrizio e Vittorio si interrogano su chi sia stato a fare loro un favore mettendo in ordine la loro casa.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 6 maggio

Giovedì 6 maggio Roberto proverà a risolvere la questione dei cantieri mettendo in atto un piano rischioso per ridurre i danni derivanti dalla situazione di crisi dei cantieri. La possibile fine dei cantieri colpirà anche Alberto che avrà degli strascichi inaspettati anche su di lui. Silvia riceverà un grande bentornato da un cliente abituale del Vulcano, mentre Michele farà i conti con una brutta notizia.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 7 maggio

La puntata conclusiva di Un posto al sole della settimana di venerdì 7 maggio avremo a che fare con Ferri che cercherà di mettere in atto il suo piano per limitare i danni, mentre Franco non sembrerà volersi arrendere all’idea che siano gli operai a pagare le spese peggiori per quella situazione.

Intanto per Alberto le cose iniziano a mettersi veramente male. Guido non ne può più davvero più delle questioni d’amore di Cerruti e cercherà di prendere un’iniziativa per risolvere la situazione.