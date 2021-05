Netflix, attraverso un video, annuncia l’uscita della nuova serie animata ispirata ad uno dei videogiochi online più famosi di sempre. Tutte le ultime novità su Arcane: League of Legends.

Netflix: trailer e ultime novità sulla serie tv Arcane:League of Legends

Come un fulmine a ciel sereno. Arriva così in maniera sorprendente la notizia rilasciata dalla piattaforma leader dello streaming Netflix su di uno dei videogiochi online più famosi di tutto il mondo. I fan del gioco stavano aspettando buone nuove dal 2019, anno in cui Netflix, in concomitanza con il decimo anniversario del fortunato franchise, annunciò in collaborazione con la casa produttrice Riot Games quella che è diventata una delle serie più attese degli ultimi anni.

Si chiamerà Arcane: League of Legends ed uscirà nell’autunno del 2021 la serie animata dedicata al videogioco ed ambientata negli stessi mondi. Per quanto riguarda la trama, si hanno ancora delle scarse notizie ma dovrebbe comunque essere incentrata sulle origini di due tra i campioni più famosi di League of Legends (detto LoL per i tanti amanti del gioco), ovvero Vi e Jinx che dovrebbero lottare con un potere oscuro che li metterà in difficoltà.

Arcane: League of Legends.

Le origini della nuova serie tv Netflix

League of Legends, anche comunemente conosciuto con la sigla abbreviata di LoL, è un videogioco online che ha fatto il suo debutto sui computer degli appassionati nell’ottobre del 2009. La tipologia del videogioco è comunemente detta MOBA, sigla che indica in italiano letteralmente “Arena di Battaglia Multigiocatore online”, ed ha trovato sin da subito un grande riscontro dagli appassionati giocatore del genere. I giocatori possono scegliere uno dei 155 Campioni con abilità, caratteristiche e aspetti unici che rendono l’esperienza di gioco accattivante.

Le ambientazioni del gioco sono quelle tipiche del mondo fantasy che faranno da sfondo a tutta la serie animata che uscirà nell’autunno del 2021.