Il divo del cinema Christian De Sica e sua moglie, la produttrice cinematografica e sorella di Carlo, Silvia Verdone, hanno messo in vendita la loro storica villa sulla bellissima isola di Capri. Affidata ad una società immobiliare che tratta solamente case extra-lussuose, il prezzo di vendita è da capogiro.

La lussuosa casa di Christian De Sica: il giardino, la SPA e la vista mare

Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone vendono la loro lussuosa villa sull’isola di Capri, uno dei posti più amati della costiera partenopea. Dal 1996 i due coniugi possiedono questa villa da 250mq, situata a due passi dal porto e dalla piazzetta centrale.

La casa si svilupperebbe su 2 livelli: 3 camere e 4 bagni con ampie vetrate che donano luminosità all’ambiente.

La proprietà è provvista di enormi terrazzi affacciati sul mare cristallino della Baia di Napoli e del Golfo di Salerno mentre all’orizzonte si intravederebbe il Vesuvio. All’esterno ci sarebbe poi il giardini con i suoi 2000 mq: un’area verde che ospita limoni, ulivi e cespugli di lavande e rose che sprigionano profumi e colori tipici della zona. Infine, per non farsi mancare nulla, la coppia nel tempo ha poi trasformato la piccola dépendance esterna in una SPA.

Fu l’attore a scegliere di comprare casa a Capri, l’isola di cui rimase perdutamente innamorato da bambino. “La prima volta che vidi Capri fu a 9 anni – racconta il divo del cinema a Il Corriere della Sera – Andai con mia madre per trovare mio padre, Vittorio De Sica, sul set del film ‘La baia di Napoli’ in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable“.

Dal pittore Beuys allo scrittore Lawrence, gli ex della villa

Non è una novità che Capri sia la meta estiva preferita di celebrità e ricchi imprenditori di tutto il mondo. Anche la villa di Christian De Sica e Silvia Verdone infatti prima di diventare loro nel 1996, è stata la casa di importanti personaggi storici.

Venne edificata tra il 1900 e 1903 sotto commissione del pittore e poeta statunitense Elihu Vedder, diventando parte della storica dimora dei Quattro Venti. Grazie alla posizione suggestiva e all’architettura caprese, negli anni è diventata la location perfetta per scrittori in cerca di uno spazio intimo e silenzioso dove scrivere i propri capolavori letterari. È il caso Joseph Beuys, Cy Twombly e di D.H. Lawrence che si dedicò alla stesura de L’amante di Lady Chatterley per tutta la permanenza nella casa.

4 milioni di euro: il prezzo da capogiro della villa caprese di De Sica e Verdone

La villa sembra avere tutte le carte in regola per essere acquistata da qualche milionario in cerca di una casa per le vacanze nel Belpaese. L’attore Christian De Sica e la moglie hanno affidato la vendita ad una prestigiosa azienda immobiliare toscana. L’agenzia raccoglie gli annunci delle ville più costose d’Italia: alcune proprietà superano addirittura i 10 milioni di euro.

Anche se la cifra esatta non è specificata, facendo alcune ricerche attraverso i filtri del sito dell’agenzia vediamo la dimora dell’attore comparire tra le ville il cui range di prezzo varia dai 2,5 ai 5 milioni di euro.

Secondo Il Messaggero, il costo potrebbe essere di 3 milioni e 900 mila euro. In passato, infatti, la casa era comparsa in vendita a quel prezzo in diverse piattaforme di compravendita online.