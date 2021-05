La prima serata di martedì 4 maggio 2021 per i fan sarà in compagnia di un altro capitolo della fortunata serie di film ispirati ai libri di Andrea Camilleri sul Commissario Montalbano. Il film del 2019 ha il titolo di L’altro capo del filo e andrà in onda alle 21:20 su Rai 1.

Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo

Nel film Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo vedremo ancora una volta Luca Zingaretti nei panni del vulcanico Commissario Montalbano, uomo delle forze dell’ordine tutto d’un pezzo nato dalla penna del geniale e compianto scrittore nato in Sicilia Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo: la trama del film

In questo capitolo dell’amata serie ispirata dai romanzi dello scrittore e sceneggiatore vedremo il commissario alle prese con un periodo prolungato di sbarchi sulle coste siciliane con Montalbano che cercherà di gestirli dispiegando i suoi uomini per garantire la sicurezza dei migranti. Gli agenti colleghi del e sottoposti del commissario alla lunga saranno stanchi, dato che non dormono da giorni e perfino Catarella dà il suo contributo, per poi essere rispedito al suo tranquillo posto di lavoro quando alla stanchezza inizia a farsi notare una certa sofferenza nei confronti dell’avere a che fare con tutto il dolore dei migranti che lo mettono di cattivo umore fino a non riuscire a sopportare tutto il dolore da loro vissuto.

In questo scenario di disperati in cerca di una vita migliore si mette il carico di dover affrontare un delitto: una giovane sarta conosciuta in paese viene brutalmente assassinata. Con lei lavoravano Meriam, Lillo Scotto, che si scopre essere stato invaghito della sarta e il più anziano Nicola. Al quadro si aggiunge anche il Dottor Osman, che disperato della morte della sarta confessa di esserne stato l’amante per svariato tempo.

Il film continuerà tra sospetti ed intrighi che attanaglieranno il commissario Montalbano che dall’altra parte del filo cercherà di risolvere un caso tra eventi del passato e prospettive future.

Il Commissario Montalbano in replica

Questo episodio che andrà in onda martedì 4 maggio 2021 è stato trasmesso per la prima dalla Rai a febbraio del 2019.

