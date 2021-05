Che cos’è la femminilità?

In questo periodo in cui si è molto attenti, giustamente, alla parità di genere e soprattutto allo sperato superamento del genere come categoria di valutazione, che accezione può ancora avere il termine femminilità?

Secondo me ha un significato ancora più profondo. In questo momento in cui si sta cercando, a fatica, di andare oltre al concetto separatista, scegliere di sentirsi femmine per sottolineare l’importanza di non considerare questo come una discriminante, e scegliere di sentirsi portatrici anche di valori di femminilità non legati ad uno stereotipo è ancora più importante di una volta.

Come aumentare quindi la femminilità?

Sentirsi belle e attraenti è sicuramente il primo passo. Sentirsi intriganti e sexy vestendo esattamente il nostro corpo è importante anche per l’accettazioni di noi stesse. La valorizzazione del nostro corpo vuol dire anche valorizzare noi come persone e smettere di nascondere i piccoli difetti che abbiamo tutte.

Proprio questo è il messaggio che vuole mandare Intimissimi con la sua ultima linea di corsetteria in cotone basic, rigorosamente Made in Italy. Linee essenziali e femminili per tutte le donne in qualsiasi situazione. Creata su una selezione accurata di tessuti più performanti per esaltare ogni forma e ogni silhouette, senza costrizioni, ma in grado di farci sentire bene, sempre a nostro agio e bellissime.

Tanti modelli: coppe imbottite e performate, senza cuciture, triangoli e reggiseni sportivi. Insomma ce n’è per tutti i gusti, basta sceglierli in base a chi vuoi essere oggi. E puoi divertiti a combinare il reggiseno con gli slip o i perizoma già conosciuti o anche quelli della linea nuova.

E i prezzi sono democratici, propri a ribadire che la bellezza e il sentirsi a proprio agio è un bene comune, che tutte possono permettersi.

Nasce con questo intento la corsetteria in cotone basic, creata ad hoc per far sentire sempre in comfort chi la indossa, grazie anche al contatto del soffice cotone sulla pelle.

“Oltre la forma, oltre la funzionalità. Creato per il tuo corpo”. Questo il loro claim. La bellezza come bene universale.

Sentiamoci noi stesse ogni giorno, ce lo meritiamo.