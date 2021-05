Martedì 4 maggio 2021 verrà trasmesso il quarto film della saga iniziata negli anni 80 e dedicata a Rambo. Il film John Rambo va in onda sul Canale 20 alle ore 21:05 e vedrà Sylvester Stallone nei panni del protagonista.

John Rambo: il cast

Il film John Rambo è un film action del 2008 che andrà in onda in prima serata martedì 5 maggio ed è il quarto capitolo della saga dedicata al veterano di guerra più amato del cinema. In questo capitolo vedremo Rambo, interpretato sempre da Sylvester Stallone che in questa occasione si cimenta anche con la regia passando dall’altra parte della cinepresa, alle prese con delle vicende successive al suo ritiro in Thailandia.

John Rambo: la trama del film

Disinteressato da questioni che riguardano la guerra e voglio di lasciarsi alle spalle le vicissitudini da combattente, Rambo si ritira in Tailandia. Nonostante voglia restare tranquillo per godere del meritato riposo, si ritrova in mezzo ad una lunga guerra tra due gruppi rivali al confine con la Birmania e rimane colpito dal racconto di alcuni missionari che vogliono bloccare la lunga guerra e stanno cercando un segno de destino.

I missionari avvicinano Rambo e gli racconto delle atrocità commesse dai militari birmani e della loro voglia di aiutare i civili consegnando loro cibo e vivande.

Rambo inizialmente contrario accetta successivamente di accompagnarli in un luogo prestabilito dove si prendono cura e si mettono a disposizione di un villaggio birmano che fa i conti con una povertà dilagante e con alcuni dei suoi civili che sono stati mutilati in guerra. In questa occasione, quando Rambo ed i missionari si trovano al villaggio, avviene un attacco delle truppe governative che fanno strage di civili e prendono alcuni missionari in ostaggio.

Da questo momento in poi si pone in Rambo un conflitto che lo vedrà combattuto tra la voglia di fare giustizia per i tanti civili che stanno soffrendo in quella terra e la voglia di non imbattersi più nella lotta e nelle sofferenze che solo la guerra può dare.

I telespettatori scopriranno come Rambo potrà risolvere questo suo conflitto e quello sul campo di battaglia.