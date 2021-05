Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, il vostro mercoledì sembra essere decisamente positivo! Potrete finalmente tornare a contare sull’importante appoggio di alcuni buoni pianeti, quali Giove, Saturno e la Luna, che vi animeranno con un nuovo ed importante entusiasmo. Ottime le prospettive per i rapporti famigliari, caratterizzati da una buona serie di momenti allegri e solari che vi doneranno il benessere anche negli altri aspetti della vita!

Occhio alla brutta posizione di Marte nella vostra orbita celeste che potrebbe spingervi ad impegnarvi in discussioni poco costruttive su argomenti futili che rannuvoleranno il vostro umore.

Oroscopo Bilancia, 5 maggio: amore

Nella giornata di mercoledì, cari nati sotto il segno della Bilancia, la Luna ravviva il vostro rapporto di coppia, specialmente nel caso abbiate vissuto qualche momento di noia e monotonia nell’ultimo periodo.

Sembrerà possibile ritrovare quell’intesa che potreste avvertire come leggermente lontana, portando la relazione su di un buon livello emotivo con importanti ripercussioni sul vostro futuro assieme.

Oroscopo Bilancia, 5 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro dovreste essere spinti dal passaggio della Luna a darvi veramente da fare come non capitava ormai da tempo! Grazie a questo nuovo impeto potrete raggiungere dei concreti risultati nel corso del mese di maggio! Qualcosa sembra smuoversi anche per voi disoccupati, purché non interrompiate la vostra ricerca.

Oroscopo Bilancia, 5 maggio: fortuna

La Dea bendata soffia sulle vostre vele ma non a pieni polmoni, garantendovi un influsso piuttosto limitato.

Aspettatevi qualche piccola opportunità o sorpresa, ma senza sperare che sia il modo con cui riuscirete a svoltare completamente la vostra vita.